Luego de cumplir el sueño de regresar al futbol europeo, el panorama de Álvaro Fidalgo en el Real Betis parece haberse complicado más de lo esperado.

El mediocampista, que vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana e incluso marcar en el Estadio Azteca, no ha logrado encontrar la continuidad deseada desde su llegada al conjunto verdiblanco.

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De acuerdo con diversos reportes de la prensa española, el futbolista surgido de las fuerzas básicas del Real Madrid no tendría asegurado un lugar dentro de los planes de Manuel Pellegrini para la temporada 2026-27. La fuerte competencia en el mediocampo y la necesidad del club de ajustar su plantilla habrían colocado al exjugador del América entre los elementos que podrían salir en caso de recibir una oferta atractiva.

Aunque la intención de Fidalgo sería pelear por una oportunidad y ganarse un espacio dentro del equipo andaluz, las posibilidades de sumar minutos de manera constante lucen reducidas. Esta situación ha llevado a la directiva bética a mantenerse abierta a escuchar propuestas tanto de clubes europeos como de instituciones interesadas en otras ligas.

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Entre los equipos que siguen de cerca la situación del mexicano destaca el Getafe. El conjunto madrileño, que se mantiene en la Primera División de España, estaría analizando la posibilidad de incorporar a Fidalgo para fortalecer su mediocampo, una operación que podría permitirle al futbolista recuperar protagonismo y continuidad en una de las ligas más importantes del mundo.