La tecnología volvió a dar un paso impresionante durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en Beijing, donde un androide logró una marca que parecía reservada para los mejores atletas de la historia.

El protagonista fue Tiangong Ultra, un robot desarrollado en China que acaparó la atención internacional al registrar un tiempo de 9.39 segundos en los 100 metros planos, una cifra que supera el récord mundial de 9.58 establecido por Usain Bolt en 2009.

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La actuación de la máquina representó un salto gigantesco respecto a sus propias capacidades. En la edición anterior del evento, Tiangong Ultra había detenido el cronómetro en 21.50 segundos.

El robot, perteneciente al equipo Tianzhuo, dominó la prueba de principio a fin y cruzó la meta con una ventaja considerable sobre el resto de los competidores. Más allá del resultado, la carrera se convirtió en una demostración del potencial que tienen la inteligencia artificial.

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Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides también han ampliado su catálogo de competencias en los últimos años. Además de las pruebas de atletismo, los organizadores incluyen disciplinas como futbol, boxeo y artes marciales, junto con retos de mayor complejidad técnica como tenis de mesa, lucha libre y halterofilia.