Espectáculos | 26-08-26 | 23:30 |

La palabra sorpresa ya se ha vuelto muy común para los habitantes de "" y, para no perder la costumbre, esta noche volvieron a escucharla.

Apenas se recuperaban de la salida de , tras ser considerada un "mueble" por parte del público, cuando tuvieron que prepararse para una muy polémica nominación.

Y es que, dentro del reality, las reglas cambian y esta noche, en lugar de que asistieran al confesionario a repartir sus puntos, cada uno de los participantes se vio obligado a nominar cara a cara; es decir, frente al resto de sus compañeros.

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Las rencillas, los pleitos, los complots y estrategias esta vez sí fueron un factor determinante, sobre todo, después de una semana en la que los habitantes fueron exhibidos por la producción por la falta de contenido.

Tras una nominación bastante tensa, la placa quedó de la siguiente manera:

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  • Ernesto Laguardia
  • Karina Torres
  • Gema Garoa
  • Luis Chaparro
  • Mariana Ochoa
  • Brianda Deyanara

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