El 8 de enero de 2016, una mujer en Sinaloa estaba hecha un manojo de nervios y sin saber qué hacer: la esposa de uno de los policías federales que capturaron a Joaquín "El Chapo" Guzmán y por lo mismo estaba en una bomba de tiempo.

La identidad de la mujer, así como la de los policías, se ha mantenido en secreto por cuestiones de seguridad; sin embargo, en la cinta "La captura", la actriz Paola Fernández le pone rostro y nombre.

En la cinta de Netflix que recrea ese día, Fernández da vida a Isaura, la madre de familia y pareja del policía Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera.

"Fue mera creación, no hablé con la mujer, no hay nada de información, no hay nada nada de acceso por cosas entendibles", comenta Paola.

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Y entonces mediante la magia del cine, se comenzó a crear lo que funcionaría para la historia. Isaura está por tener un nuevo bebé y es cuando su marido decide tomar un doble turno para tener más dinero. Es uno de esos que se topa con "El Chapo".

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"Para empezar es norteña (el personaje) y ellos siento que tienen como más carácter y es alguien que impulsa a su esposo, pero al mismo tiempo que quiere más, también es cuidar a su familia, teniendo una bonita relación con su pareja", describe Paola.

"Lo interesante es justo ver cómo pasó todo ese día; entonces lo que hice fue mucha investigación, ví cosas que hay en Netflix, en otros lugares, documentales, la mujer no aparece, pero lo importante es que se ve que no todos los policías son iguales (en corrupción o antiprofesionales) y eso es esperanzador", considera.

"La captura", dirigida por Chava Cartas ("Contraataque"), está basada en las crónicas del periodista Héctor de Mauleón, columnista en EL UNIVERSAL.

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Llegó a Netflix el pasado 21 de agosto y en su primer fin de semana registró 18 millones de visualizaciones, llegando a colocarse en el top 10 de 90 países y el primer lugar en 24 territorios.

Héctor Kotsifakis ("Pedro Páramo") como "El Chapo"; Noé Hernández ("Miss Bala"), en el papel del policía Rosales; Gerardo Trejoluna ("Sierra Madre"), interpretando al jefe de sector y Fernando Cuautle ("Heroico") como parte del grupo del narcotraficante. Francisco González Compeán es el productor.

"Yo soy muy ñoña en la actuación, leo mucho el guion, pero aquí Chava (el director) me decía que no estaba tanto en lo racional, sino que estaba viviendo algo fuerte (el personaje) y era estar viviendo la escena", apunta Paola.

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