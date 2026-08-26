Por decisión de sus compañeros la “chica del clima” salió de la competencia

Luego de que se abrieran se llevarán a Yanet García, Ese Pérez y a Luis Chaparro a “El Exilio”, finalmente se tomó la determinación de que los habitantes votaran por quien quería que volviera a “La Casa de los Famosos”.

La producción cambió las reglas y decidió que fueran los propios habitantes quienes determinaran cuál de los tres exiliados tendría una nueva oportunidad dentro del reality.

Tras la ya tradicional función de cine, los habitantes fueron llamados a la sala, donde conocieron la dinámica. Cada uno de los 11 participantes debía acudir al confesionario para otorgar un punto al exiliado que quería que regresara a la casa.

Al finalizar la votación, Ese Pérez obtuvo seis puntos, Luis Chaparro tres y Yanet García únicamente dos, por lo que la “chica del clima” quedó fuera de la competencia.

Ese Pérez regresa a “La Casa de los Famosos”

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El regreso de Ese Pérez estuvo acompañado de abrazos y una celebración especial. Al entrar nuevamente a la casa, sus compañeros lo recibieron con muestras de cariño y posteriormente encontró una sorpresa en el almacén: pasteles para festejar su cumpleaños.

Además, la producción le mostró el video en el que Eduin Caz le cantó “Las Mañanitas” a las afueras de “El Exilio”, luego de acudir para acompañarlo durante su cumpleaños.

Yanet García se despide del reality

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A su salida, Yanet García se llevó una colcha como recuerdo de su paso por “La Casa de los Famosos México” y aprovechó las cámaras para enviar un corazón a sus seguidores, a quienes agradeció por el apoyo que recibió durante las cuatro semanas que permaneció en la competencia.

La salida de Yanet también tomó por sorpresa a Brianda Deyanara, quien no ocultó su tristeza al descubrir que su amiga no regresaría a la casa.

Por su parte, Luis Chaparro fue recibido nuevamente por sus compañeros entre abrazos, mientras la competencia continúa con nuevas estrategias y divisiones entre los habitantes.

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