El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington para continuar las negociaciones comerciales con Estados Unidos, en busca de un acuerdo que permita evitar nuevos aranceles y mejorar las condiciones para las exportaciones mexicanas.

A través de su cuenta de X, el funcionario mexicano informó el lunes que ya se encontraba en la capital estadounidense "para conversaciones con nuestras contrapartes de los Estados Unidos".

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Ebrard permanecerá varios días en Washington y confió en que las conversaciones puedan arrojar resultados durante la semana. El objetivo, señaló, es alcanzar un entendimiento en medio de un escenario de creciente tensión comercial en América del Norte.

Ya en Washington para conversaciones con nuestras contrapartes de los Estados Unidos . Les voy informando. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 24, 2026

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México enfrenta actualmente aranceles de 50% al acero, aluminio y sus derivados, así como de 25% a los vehículos. Además, las exportaciones que quedan fuera de las reglas del T-MEC están sujetas a un gravamen de 10%, por lo que el gobierno mexicano busca mejorar su posición frente a las medidas comerciales adoptadas por Washington.

Cabe recordar que Estados Unidos señala posibles incumplimientos del T-MEC, algunos de los cuales México ha rechazado y reconocido otros, mientras ambas partes buscan avanzar en una negociación que también incluye preocupaciones relacionadas con la triangulación de productos hacia territorio estadounidense.

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Sheinbaum sostuvo que la expectativa del gobierno mexicano es alcanzar un acuerdo que permita frenar la imposición de nuevas tarifas y avanzar en la reducción de los aranceles que ya afectan a diversos sectores. La evolución de las conversaciones en Washington será clave para definir la posición de México en la actual revisión de la relación comercial con Estados Unidos.

El viaje de Ebrard ocurre mientras se recrudece el diferendo comercial entre Estados Unidos y Canadá, socios de México en el T-MEC. La tensión entre Washington y Ottawa ha incrementado la incertidumbre sobre las futuras condiciones comerciales en la región, mientras México mantiene una negociación propia con la administración estadounidense. *Con información de EFE

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