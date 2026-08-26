Las alcaldías tienen hasta el 31 agosto para informar si algún proyecto de Presupuesto Participativo 2026 no puede ejecutarse o sólo puede realizarse de manera parcial.

De acuerdo con los Lineamientos aprobados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para mejorar el funcionamiento de los Comités de Ejecución y de Vigilancia del Presupuesto Participativo, cuando un proyecto ganador no pueda ejecutarse por circunstancias materiales, ambientales, financieras o jurídicas, que no estaban presentes al momento de su dictaminación, la alcaldía deberá emitir un informe detallado, debidamente fundado y motivado, en el que exponga las razones que imposibilitan su realización.

El informe deberá ser presentado por el área de participación ciudadana de la alcaldía ante la Dirección Distrital cabecera de demarcación.

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