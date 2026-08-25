El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que aproximadamente 6 de cada 10 aspirantes que presentaron el examen de control presencial serán aceptados en la institución, luego de las irregularidades detectadas en julio pasado.

Durante la inauguración de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FilUNI), Lomelí Vanegas expresó que los aspirantes “deben estar muy orgullosos de que pasaron por dos exámenes, uno en línea y uno de control. Sin duda merecen estar en las aulas en las que van a estar”.

Explicó que “los resultados se van a notificar a los chicos y haremos también un anuncio y como siempre ha sido se podrán revisar los resultados por carrera y la distribución de aciertos para que se revisen las gráficas y se comparen respecto al examen anterior”.

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Con respecto a los aspirantes con exámenes cancelados, sostuvo que “está plenamente documentada la irregularidad. Se tiene el video completo y no fue sólo un desvío. Cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número cuando ya se cancela el examen”.

Adicionalmente, informó que entre el 7 y el 11 de septiembre, una vez que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 entregue sus recomendaciones, se dará a conocer la determinación sobre si el examen de admisión a la Universidad Nacional volverá a modalidad presencial.

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bmc