Nación | 20-08-26 | 09:23 |

El con el que la Universidad Nacional Autónoma de México () buscó validar los resultados del cuestionado proceso de admisión 2026 registró un : hasta 22 mil aspirantes convocados no se habrían presentado a la evaluación presencial.

De acuerdo con estimaciones dadas a conocer por el rector , la asistencia final en las cuatro sedes habilitadas por la Universidad (Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana) superaría los 36 mil sustentantes y podría acercarse a los 37 mil. Si se considera que fueron convocados 58 mil 400 aspirantes, el ausentismo rondaría 37 por ciento.

En números absolutos, ello significa que decidieron no acudir al examen de control organizado por la Máxima Casa de Estudios tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea aplicado entre mayo y junio.

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La inasistencia ya se había hecho evidente desde los primeros días de aplicación en las sedes foráneas. En Oaxaca y León, la propia UNAM reportó ausencias cercanas a 30 por ciento de los aspirantes registrados, mientras que en algunos turnos la falta de asistencia alcanzó hasta la mitad de los convocados.

El rector y funcionarios universitarios atribuyeron parte de este fenómeno a que numerosos aspirantes también participaron en procesos de admisión de y, al obtener un lugar, optaron por no repetir la evaluación.

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También influyeron los que algunos jóvenes tuvieron que asumir para acudir a las sedes designadas.

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La UNAM convocó al examen de control a los aspirantes que habían obtenido los puntajes necesarios para competir por un lugar en licenciatura o que habían resultado admitidos en el proceso original. La medida fue recomendada por una comisión de especialistas luego de detectar y posibles casos de fraude en la primera aplicación digital.

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La evaluación se realizó entre el 12 y el 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Los sustentantes respondieron en tabletas sin conexión a internet y bajo vigilancia permanente.

Los serán publicados el último fin de semana de agosto.

apr

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