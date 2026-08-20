La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza regresar a los exámenes presenciales para el ingreso a licenciatura, mientras no tenga las garantías para aplicar en línea una prueba de estas características y asegurar la equidad entre los participantes, dio a conocer el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

“Creo que subestimamos el gran interés que hay por aprobar este examen y que eso lleva, desafortunadamente, a que hay incentivos económicos para ofrecer todo tipo de ayuda. Creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de vender este tipo de ayuda”.

En conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes, donde se realizó el examen de control para aspirantes a licenciatura, Lomelí Vanegas dijo que esta situación debe llevar a la Universidad a plantearse “muy seriamente” la posibilidad de regresar al examen presencial. Explicó que la decisión se evaluará a partir de las recomendaciones de la Comisión Técnica convocada hace aproximadamente un mes, cuando se detectó un comportamiento atípico en los resultados del examen de selección en línea.

Indicó que la comisión espera recibir la próxima semana toda la información solicitada mediante cuestionarios enviados a las distintas áreas involucradas, con el propósito de presentar su informe y recomendaciones durante los primeros días de septiembre.

Señaló que el examen de control presencial es una experiencia inédita para la UNAM y que se logró organizar en menos de un mes.

Al momento de la conferencia, en la Ciudad de México acababa de finalizar el octavo de nueve turnos. El rector de la Máxima Casa de Estudios informó que 30 mil 463 estudiantes ya habían presentado el examen o lo estaban presentando, y que se esperaba superar los 34 mil en esa sede.

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Al sumar las sedes de León, Oaxaca y Tijuana, estimó que serían más de 36 mil y posiblemente 37 mil los estudiantes que realizarían el examen de control.

Para esta aplicación fueron convocados 58 mil 800 estudiantes. De acuerdo con el rector, aproximadamente 80% se inscribió y descargó su boleta y, de ese grupo, alrededor de 80% finalmente se presentó al examen, por lo que cuatro de cada 10 de los que descargaron su boleta no acudieron.

Sobre el costo de la aplicación de la prueba presencial, enfatizó que todavía no se tiene el monto total. Explicó que deberán sumarse la renta de los espacios utilizados, entre ellos el Palacio de los Deportes y los recintos de León y Oaxaca. En Tijuana, indicó, el examen se realizó en la estación noroeste de investigación y docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

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También se deberán contabilizar los gastos relacionados con el traslado de tabletas y equipos utilizados para responder el examen, así como el desplazamiento del personal encargado de supervisar la aplicación. Lomelí señaló que la Universidad dará a conocer el costo una vez que se tenga el total.

Para la aplicación se utilizaron equipos propios de la Universidad y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) apoyó con el préstamo de tabletas utilizadas previamente para la encuesta intercensal del año pasado.

El rector explicó que la UNAM utiliza desde hace años recintos que no pertenecen a la institución para realizar exámenes, debido a que permiten concentrar grupos grandes en un solo lugar y facilitar la supervisión.

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Señaló que el espacio más grande que tiene la Universidad en sus instalaciones es el Centro de Exposiciones y Congresos, aunque no tiene la capacidad del Palacio de los Deportes. En sedes con un número menor de aspirantes sí se utilizaron instalaciones universitarias, como ocurrió en Tijuana.

Respecto a incidencias durante el examen de control, Lomelí Vanegas informó que en la sede de la Ciudad de México se habían registrado 22 casos.

Entre las situaciones detectadas mencionó alteraciones de citas y modificaciones en comprobantes de nombre o algún dato; uso de teléfonos celulares en los baños; intentos de llevarse las preguntas o copiarlas; uso de lentes con cámara y utilización de cámaras para grabar el examen. En las sedes de los estados, indicó, hubo menos incidencias, principalmente relacionadas con teléfonos celulares.

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Indicó que los estudiantes a quienes se les suspendió el examen por alguna falta tienen derecho a que sus casos sean revisados junto con las autoridades y funcionarios.

Si en alguno de los casos se determina que hubo un error atribuible a la Universidad, dijo, se restablecerá el derecho del aspirante. Las citas para revisar estos casos deberán desahogarse durante las semanas previas a la publicación de resultados.

Sobre el examen de selección en línea que originó la revisión del proceso, el rector informó que hubo empresas que ofrecieron un servicio en el que una persona permanecía frente a la cámara mientras otra contestaba el examen.

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