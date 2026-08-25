Reynosa.- Tras superar las primeras 72 horas, "Sola" la tigresa que fue aplastada por su madre causándole fractura de cráneo y mandíbula, sigue luchando por su vida por lo que ahora, se tiene contemplado someterla a una cirugía.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio Global, indicó que esta cachorrita está siendo atendida en el Hospital Villarreal Garza en el estado de Nuevo León.

"Sola enfrenta un nuevo reto, durante las últimas horas ha presentado baja saturación de oxígeno, por lo que regresó a su cámara de oxigenación y al apoyo con mascarilla".

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Dijo que además ha presentado presión arterial baja, por lo que los especialistas han agregado medicamentos para mantenerla estable.

"El equipo de neurología considera que la fractura podría estar generando mayor presión sobre el cerebro. Por esta razón, se está evaluando la posibilidad de inducir anestesia general en las próximas horas para determinar si algún fragmento óseo está ejerciendo presión y, de ser necesario, retirarlo".

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Ibarra Rodríguez manifestó que este es un procedimiento de alto riesgo, especialmente por su condición actual, pero podría ser la única opción para lograr estabilizarla.

"Sola continúa luchando. Sigan orando por ella y enviándonos sus mejores vibras", pidió en redes sociales el activista.