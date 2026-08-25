Después de que autoridades federales y estatales presentaron la semana pasada avances del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, garantizó atención a las familias desplazadas.

Este martes 25 de agosto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó una visita a la región junto a la gobernadora Evelyn Salgado.

"Reafirmamos nuestro compromiso con los habitantes de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, con quienes vamos a estar el tiempo que sea necesario, hasta que cada familia haya vuelto a su hogar y que la paz y el bienestar sean una realidad permanente", dijo.

Rosa Icela Rodríguez en la montaña de Guerrero (25/08/2026). Foto: Especial

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Rodríguez refrendó el compromiso en Olinalá, donde entregaron maíz y frijol dentro del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de la entidad.

"Con justicia alimentaria regresamos a las familias dignidad, esperanza y tranquilidad", dijo la titular de Segob en sus redes sociales.

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"Desde el Gobierno de México y del Gobierno de Guerrero estamos presentes, sumando esfuerzos y construyendo condiciones para que puedan salir adelante, con nuevas oportunidades de desarrollo", dijo por su lado Evelyn Salgado.

Rosa Icela Rodríguez en la montaña de Guerrero (25/08/2026). Foto: Especial

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