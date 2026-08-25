La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, criticó que el Gobierno de la Ciudad de México participe en la construcción del Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), cuando ni siquiera se ha aprobado el Plan General de Desarrollo (PGD).

Asimismo, exigió al Gobierno capitalino explicar con qué instrumentos y criterios está participando en la elaboración del Programa de Ordenación, cuya consulta pública es abierta.

Cuestionó que la capital del país participe en la definición de decisiones territoriales de alcance metropolitano sin explicar cómo garantizará su congruencia con un PGD que aún no ha sido aprobado y mientras continúa pendiente la legislación local en materia de ordenamiento territorial.

“La ciudad está participando en ordenar la metrópoli antes de terminar de ordenar su propia casa. Antes de comprometer el futuro territorial de la CDMX en un instrumento metropolitano, el Gobierno debe explicar con qué PGD, con qué marco de ordenamiento territorial y con qué criterios de planeación está sentado en esa mesa”, sostuvo.

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Garza advirtió que el POZMVM pretende establecer criterios para orientar el desarrollo urbano y territorial de la Zona Metropolitana; mientras que la Ciudad mantiene pendientes piezas fundamentales de su propio sistema de planeación.

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“No cuestionamos la necesidad de planeación metropolitana. Cuestionamos que la Ciudad pretenda definir hacia afuera lo que todavía no ha podido definir hacia adentro. No se puede hablar de congruencia territorial si ni siquiera sabemos cuál será el PGD definitivo de la capital”, enfatizó.

La legisladora señaló que el Gobierno capitalino debe transparentar qué documento de planeación vigente utilizó para fijar la posición de la CDMX en el proyecto metropolitano y cómo garantizará que las decisiones incorporadas al POZMVM sean compatibles con el PGD una vez que este concluya su procedimiento.

Este martes, en la Gaceta Oficial se publicó la convocatoria para la consulta pública del POZMVM, un instrumento que busca orientar el desarrollo urbano y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno de esa área.

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JACL/cr