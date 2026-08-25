El pleito entre Ese Pérez y Masad Altamimi dentro de "La Casa de los Famosos México" ya encontró un posible nuevo escenario: el cuadrilátero.

Después de varios enfrentamientos, Poncho de Nigris propuso llevar la rivalidad al evento Ring Royale 2, aunque todavía falta una pieza para que el combate pueda concretarse.

¿Quién es Ese Pérez, el influencer que participa en La Casa de los Famosos México? Esto se sabe. Foto: Redes sociales

¿Qué ha pasado entre Ese Pérez y Masad en "La Casa de los Famosos México"?

Uno de los primeros choques que llamó la atención ocurrió durante la gala de eliminación del 9 de agosto, cuando Jesús Ángel Pérez cuestionó que Masad dedicara tiempo al ejercicio, pero supuestamente no participara de la misma manera en las labores de la casa.

En ese momento, el mexicano señaló que nunca había visto al empresario lavar un baño o una regadera y agregó un comentario sobre su religión que provocó una reacción inmediata.

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Ante ello, Masad respondió con un tono molesto y dejó claro que sus creencias religiosas no le impedían realizar ese tipo de actividades, por lo que le pidió a "Ese" que no utilizara su religión o cultura como argumento durante una discusión.

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Sin embargo, aquel enfrentamiento quedó lejos de ser el último.

La tensión aumentó durante una discusión más reciente, cuando Pérez le dijo a Masad “ching… a tu madre”, expresión que provocó una reacción inmediata del empresario, quien le pidió que no involucrara a su mamá en el conflicto.

Ese Pérez el más atacado por el juego de Luis y ofendido porque metieron a su madre pero ahora si le encanta gritar el 10 de Mayo, lo chiquito que se hizo al acercarse Masad y luego Yahir como lo ubico, SE LE ARRUGÓ JJAJAJAJAJAJAJA.

POCOOOOS 🥚.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/iiJIjwKYN0 — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) August 22, 2026

Aunque otros habitantes intentaron explicarle que se trataba de un modismo mexicano y que la frase no necesariamente tenía una intención literal, el árabe mantuvo su postura y pidió que se respetara a su progenitora.

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La discusión subió de tono y estuvo cerca de convertirse en un enfrentamiento físico, por lo que algunos de los participantes tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Y justo ahí apareció una propuesta que podría convertir el pleito de la casa en un espectáculo fuera del reality.

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¿Poncho de Nigris quiere enfrentar a Masad y Ese Pérez en Ring Royale?

Después de los constantes roces entre los dos participantes, Poncho de Nigris planteó la posibilidad de que ambos se enfrenten en una pelea de boxeo dentro de Ring Royale 2.

El regiomontano incluso aseguró en su cuenta de X que el equipo de Masad ya habría dado el visto bueno para participar y que únicamente faltaría cerrar la presencia de Ese Pérez.

“Masad ya está para RR, solo me falta cerrar a Ese Pérez. Se viene otra buena pelea”, escribió.

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¿Poncho De Nigris quiere enfrentar a Masad y Ese Pérez en Ring Royale? Esto se sabe. Foto: Captura de pantalla

Aunado a ello, el mensaje estuvo acompañado por una encuesta para conocer la opinión de sus seguidores y preguntar quién tendría mayores posibilidades de ganar en un eventual combate.

“Lo único bueno de todo esto es Masad vs. Ese Pérez en RR, ¿la cerramos?”, expresó.

Lo único bueno de todo esto es Massad vs Ese Perez en RR 🔥👑🥊 #ringroyale la cerramos ? — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 24, 2026

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