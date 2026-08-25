La Secretaría de Educación Pública (SEP) avanza en establecer una alianza educativa con Cuba a través del intercambio de docentes, investigadores y estudiantes, informó Mario Delgado Carrillo, titular de esta dependencia federal.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública, el lunes sostuvo una reunión de trabajo con Walter Baluja García, ministro de Educación Superior de Cuba y con Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, así como integrantes de su relegación.

Delgado Carrillo garantizó que en este encuentro, enfocado en robustecer los vínculos bilaterales en materia educativa, se compartieron “buenas prácticas” en el diseño de programas de formación y proyectos conjuntos que generen un impacto positivo y duradero en beneficio de la comunidad académica.

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“Agradecemos y celebramos la continuidad de estos lazos de amistad y cooperación en favor del desarrollo educativo”, expresó el titular de la SEP en sus redes sociales.

Mario Delgado con Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior de Cuba. Foto: Especial

Por su parte, el diplomático Martínez Enríquez celebró la consolidación de una alianza educativa entre ambas naciones y destacó el análisis a las oportunidades de cooperación en intercambio de programas de formación, de docentes y estudiantes.

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En este encuentro también participó Ricardo Villanueva Lomelí, quien se desempeña como subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública.

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