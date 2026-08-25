José Manuel Figueroa no se quedó callado ante los cuestionamientos de su expareja Ninel Conde, con quien mantuvo un mediático romance hace más de 20 años, pero que ha revivido la "Bombón asesino" en su nuevo documental, en el que revela supuestos episodios de violencia junto al hijo de Joan Sebastian.

José Manuel y Ninel mantuvieron un romance durante casi cuatro años, entre 2002 y 2006, y aunque se hablaba en aquel momento de que podían llegar al altar, dos décadas después, José Manuel aclara que nunca vio en Ninel que quisiera ser madre ni tampoco formar una familia, algo que sí vio en Angélica Vale, quien fue su pareja después de Ninel.

El cantante aclaró cómo fueron las cosas con relación a Ninel y a Angélica Vale, e incitó a la prensa a que si no le creen a él, le vayan a preguntar a Angélica.

"Si no me creen a mí vayan y pregúntenle a Angélica, yo creo que Angélica les va a decir de la relación que tuvimos tan seria", dijo.

Sobre lo que ocurrió una vez que Ninel llegó a casa de José Manuel y Angélica Vale lo llamó, José Manuel enfatizó que las cosas no ocurrieron como ella dice, y consideró que el bótox que Ninel se ha puesto podría estarle afectando la memoria.

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En el documental "Ninel Conde Sin Filtro", de ViX, Ninel relató que sufrió episodios de violencia y reveló una supuesta infidelidad del cantante con Angélica Vale.

"Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria porque la verdad yo no recuerdo el episodio así", expresó.

Recordó que Angélica vale era su pareja en ese momento, que Ninel fue a su casa para ver qué era lo que estaba pasando, ella contestó el teléfono y él le explicó a Angélica que Ninel había ido a la casa y que la habían dejado entrar.

Cuenta que dejó el teléfono en altavoz y que Angélica estaba en un llamado.

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Detalló que en Ninel no veía una madre ni una esposa, ni una persona que tuviera el compromiso de casarse, mientras que en Angélica sí lo veía.

Agregó que el tiempo le ha dado la razón pues Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa que no necesita en cada revista y show seguir hablando de una persona como lo hace Ninel.

Sobre Ninel agregó que se ve desesperada de no poder enfrentar el espejo ante la edad y aceptar su realidad que no tiene nada de malo, "envejecer con dignidad", dijo.

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Sobre las agresiones y la supuesta violencia que vivieron juntos, José Manuel aseguró que tiene testigos de que no fue así, sin embargo, no piensa actuar legalmente contra Ninel, pues afirma que a él las mujeres no le creen, las leyes tampoco, ni las redes sociales ni en los medios de comunicación.

Cerró diciendo que Ninel, quien nunca menciona su nombre en el documental, está haciendo de todo para vender su programa, pero eso no quiere decir que lo que dice sea verdad y agregó:

"La veo completamente perdida".

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