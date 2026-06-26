Después de más de una década en tribunales, la sucesión de Joan Sebastian dio un nuevo paso con el reconocimiento oficial de los herederos de sus bienes por parte de un juez en Texas.

Tras la muerte del "Poeta del Pueblo", ocurrida el 13 de julio de 2015, la distribución de su legado quedó envuelta a un largo proceso legal debido a que el intérprete no dejó un testamento claro. Esto derivó en disputas entre algunos integrantes de la familia, señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración de sus bienes y conflictos relacionados con contratos y otros asuntos del artista, como previamente denunció su hija Juliana.

Aunque nunca se ha revelado el valor total de la herencia, se sabe que está integrada por al menos 51 propiedades ubicadas en Guerrero, Jalisco, Veracruz y Morelos, además de los derechos derivados de su obra musical.

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El litigio también ha requerido la participación de equipos legales tanto en México como en Estados Unidos, ya que los beneficiarios se encuentran en ambos países. A ello se sumó el fallecimiento de Julián Figueroa, en abril de 2023, situación que obligó a suspender de forma temporal el procedimiento.

Ahora, José Manuel Figueroa, también hijo del cantautor, dio a conocer mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram la resolución emitida por el Tribunal del Condado de Hidalgo, en la que se acreditó a:

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• José Manuel Figueroa González

• Zarelea Figueroa Ocampo

• Sucesión de Julián Figueroa Fernández

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• Joana Marcelia Figueroa Espín

• Juliana Joeri Figueroa Alonso

• D'Yave Figueroa Espín

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• Alina Espín Villalobos

• Alejandro Jesús Chaidez-Figueroa (hijo de Trigo de Jesús Figueroa González)

• Descendientes de Juan Sebastián Figueroa González

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El documento también informa la remoción del albacea, así como el nombramiento de un nuevo administrador, encargado de continuar con la gestión del patrimonio conforme a las resoluciones judiciales.

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¿Qué pasa con la parte que corresponde a Julián Figueroa?

Aunque el tribunal en Texas sí reconoció como beneficiaria a la Sucesión de Julián Figueroa Fernández, eso no significa que esa parte de los bienes de Joan Sebastian ya tenga un destinatario definido.

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Los derechos que le correspondían pasaron a formar parte de la herencia que el propio Julián, hijo de Maribel Guardia, dejó.

Sin embargo, ese procedimiento aún se encuentra en juicio en México debido a la impugnación presentada por su viuda, Imelda Garza Tuñón, al testamento del cantante. Por esa razón, las autoridades mexicanas deberán resolver primero quiénes son sus herederos para determinar quién recibirá finalmente la porción que le correspondía del patrimonio de Joan Sebastian.

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"En este sentido, los derechos hereditarios de dicha porción quedan a salvo y serán determinados conforme al resultado del procedimiento sucesorio de Julián Figueroa en México", señala el comunicado.

En el comunicado se plantean dos posibles escenarios que podrían resolverse en México: que José Julián sea reconocido como heredero universal de su padre o que tanto el menor como Imelda Garza Tuñón sean reconocidos conforme a lo que determinen los tribunales.

¿Por qué sigue abierto el juicio sucesorio de Julián Figueroa?

El caso continúa en México debido a que Imelda Garza Tuñón impugnó el testamento de su esposo, documento en el que se designó como heredero universal a su hijo, José Julián.

Si bien la actriz aseguró en un principio que no tenía interés en la herencia y que prefería enfocarse en su crecimiento profesional, posteriormente decidió emprender acciones legales al considerar que el documento podría ser apócrifo.

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Entre los argumentos que presentó se encuentran que la firma no correspondería a la de Julián y que existían inconsistencias respecto al lugar donde presuntamente fue otorgado el testamento, ya que, según su versión, el cantante se encontraba en la Ciudad de México y no en Zihuatanejo, Guerrero, donde se realizó el acto notarial.

*Con información de Mariel López.

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