Ninel Conde ha aprendido bien el arte de maquillarse frente a las cámaras. Posa sonriente para las fotografías, canta provocadora “El bombón asesino” sobre los escenarios y responde preguntas curiosas, a veces hirientes, sobre sus romances, su trabajo y su cuerpo.

Pero fuera de cuadro, había otras marcas que el maquillaje podía cubrir, pero no borrar. Durante cuatro años, confiesa, vivió golpes y violencia psicológica por parte de una expareja.

Aquello le provocó tanto miedo que prefirió no hablar de las agresiones ni de lo que habían dejado en ella, hasta que, dice, entendió que ese silencio seguía afectando sus emociones.

“Fueron muchos años en los que tuve miedo de hablar del tema. Estaba lastimada y muy traumatizada; a veces uno encapsula ese tipo de situaciones y no las trabaja, entonces son heridas que se quedan ahí, que siguen afectando a tu psique, a tus emociones”, reconoce en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ninel rompió parte de ese silencio en 2025, cuando por primera vez habló de la violencia que sufrió durante aquella relación y relató algunos de los episodios que vivió.

Desde entonces ha preferido mantener en reserva la identidad de esa expareja, pero considera importante que se sepa lo que vivió.

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En su momento, contó que en aquella relación hubo golpes, intentos de asfixia y episodios en los que le arrancaron la ropa; también relató que, en una ocasión, su pareja quemó una Biblia frente a ella.

Después de las agresiones, relató Conde, comenzaba un proceso de supuesto arrepentimiento, con disculpas de su expareja, llanto y amenazas de hacerse daño si ella no lo perdonaba.

“Quiero que las mujeres entiendan que hay situaciones de violencia que no cambian, y que si no entendemos eso podemos perder incluso la vida. Busco que sea una enseñanza y un testimonio, por eso comparto esto”, explica Ninel.

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Hablar para sanar

Ese testimonio forma parte de Ninel Conde: sin filtro, la miniserie que ViX estrena mañana y en la que muestra aspectos de su vida que hasta ahora había mantenido fuera de cámara.

“Soy como cualquier mujer, entonces, ¿por qué no mostrarlo? Qué tal que podría llegar a inspirar a una mujer y que diga: ‘Yo ya no quiero aceptar malos tratos’; eso es lo que yo quiero en esta época de mi vida”, explica.

“Hasta que tú no sueltas, no lo hablas, no termina de sanar y esto es parte de mi sanación”, añade.

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Pero la serie no se limita a ese episodio. En cuatro capítulos muestra también su vida cotidiana y las dos semanas previas a su entrada a La casa de los famosos México en 2025, cuando incluso llegó a pensar en desistir.

“Juro que me estaba arrepintiendo, creo que un día o dos antes de entrar dije: ‘¡No!’. Fue el pánico escénico del preencierro, pero mi equipo me aterrizó y me dijo: ‘Hermanita, ya estás en el caballo, ahora aguanta las reparadas’”.

La serie deja ver su entorno familiar; fue grabada previo a entrar a LCDLF. Foto: Vix

La cámara también entra en su vida sentimental, los cambios en su apariencia, los problemas legales y su familia. Ninel puso límites sobre la identidad de su esposo y algunos familiares, pero dejó libertad en lo demás.

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“Quería una serie que fuera muy orgánica, donde no hubiera un guion, sino que simplemente fuera mi vida. Se dicen tantas cosas de mí, hay tantas especulaciones, calumnias y chisme, ¿por qué no abrir tantito mi intimidad para que de verdad conozcan que hay un ser humano detrás?”, señala.

Aunque mantuvo fuera algunos aspectos, asegura que le dio libertad a la producción para utilizar lo que había grabado.

“Hubo carta abierta para todo lo que se grababa, porque así tenía que ser, sin filtro”, explica.

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