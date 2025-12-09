Ninel Conde admite que mientras tenga dinero y ella quiera someterse a cirugías estéticas, lo hará sin ningún tipo de contemplación, pues lo que menos le interesa son las críticas en redes sociales, por lo que ya planea someterse a un par de intervenciones próximamente.

Cuando "El Escorpión Dorado" le preguntó cuántas cirugías planea hacerse, la llamada "Bombón asesino" dijo sin titubear:

"Las que sean necesarias, para las que me alcance".

A Ninel le parece exagerado que en México la tengan como el "icono de la cirugía", cuando, asegura, "todas se hacen de todo y hasta más cosas".

Explicó que todas las chicas lindas buchonas de Jalisco se tunean de pies a cabeza y quedan divinas, quedan unas muñecas, y eso es, dice, muy sus vidas y muy su dinero.

Ninel ha dado de qué hablar en los últimos años por los evidentes cambios en su rostro, el cual luce muy distinto a como se veía en 2004, cuando interpretó al personaje de Alma Rey; ahora, además de los pómulos y los labios, luce ojos color verdes tras someterse a queratopigmentación.

Ninel Conde en 2004, cuando interpretó a Alma rey en "Rebelde", y en 2025 respectivamente.

Ninel Conde se someterá a dos cirugías

Ninel cumplirá en 2026 50 años, y entre sus planes de cirugías están dos, el cambio de prótesis de busto, y una remodelación costal para adelgazar su cintura.

Conde especificó que el cambio de prótesis de las bubis ya le toca, y aunque no se aumentará el tamaño, sí se las levatará para que se vean "más de chavita", reveló a El Escorpión.

Ninel dijo que para aprovechar la anestesia se someterá a una remodelación costal, es decir, a una cirugía estética para afinar la cintura, con ella se logra una silueta más estilizada al modificar las costillas inferiores (flotantes) o su estructura, ya sea eliminándolas parcialmente o fracturándolas controladamente para que se angulen hacia adentro, lo que crea curvas más pronunciadas y mejora la proporción corporal sin necesidad de alterar el tórax superior.

Ninel Conde desea reducir su cintura. FOTO: Instagram ninelconde

"Como está de moda lo de la costilla a lo mejor me aviento una costilla , una remodelación costal", reveló; la actriz, que actualmente forma parte del elenco de la puesta en escena "El tenorio cómico", adelantó que las críticas que vengan no le importan, más aún si éstas vienen de una "fea".

"Si es fea la que critica no cuenta", afirmó.

Ninel se sinceró al decir que si se opera es para complacerse a ella misma y a su marido:

"Me hago mis tuneadas para verme linda para mi y para mi marido", y fue enfática al adelantar que se podría someterse a más cirugías si éstas hicieran falta.

"Lo que me haya hecho y lo que me falte", remató .

