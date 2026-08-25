El Callejón del Beso en Guanajuato, que quizá junto en el relato de la Llorona es una de las leyendas más conocidas de México, tendrá su versión cine con Fiona Palomo, como la chica que no puede concretar su amor con un modesto joven, al más puro estilo Romeo y Julieta.

La cinta, con el título homónimo del hoy sitio turístico que se estima recibe la visita diaria de 800 personas, de acuerdo con cifras oficiales, tiene como hilo conductor los recuerdos de la nana Ramona (Mayra Batalla, "Una familia complicada").

La historia se situará en dos épocas, 1880, cuando ocurre la tragedia y 1940, momento en que el personaje de la nana regresa a Guanajuato, asiste a una ópera y se da cuenta de que es la historia del callejón, por lo que se ve obligada contar a sus acompañantes lo que realmente pasó.

Fiona dará vida a Amelia, Jerónimo Cantillo ("Rebelde") a su enamorado minero Dante; Juan Manuel Bernal ("El callejón de los milagros"), al padre de Amelia y Cuauhtli Jiménez ("La lotería del crimen"), al novio de Ramona.

“Siendo una leyenda tan conocida, la hicimos con mucho respeto y cariño y está muy bonita. Te conecta con algo que sí pasó y el fantasma de eso siempre está contigo en el set, fue algo que apasionó mucho porque es como el Romeo y Julieta de México”, comenta Fiona en entrevista con EL UNIVERSAL.

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Fiona da vida a Amelia Castelán, una joven de la alta sociedad del porfiriato junto a Ramona (Mayra Batalla) su nana, quien décadas después vuelve a Guanajuato para ser el hilo conductor de la trama. Foto: Homero Bueno García

Es la primera vez que la historia del Callejón del Beso llegará a la pantalla grande, pues aunque es conocido el sitio, el cine y la televisión han optado por centrarse en las momias de Guanajuato, otro eje turístico del Bajío.

“En México tenemos mucho que contar, tenemos muchas leyendas, muchas cosas por explorar. Podemos tener este cine gringo que todos ven, pero también hay muchas historias acá que se deben hacer”, agrega la actriz de películas como "¡Qué despadre!" y "El rommie".

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Guanajuato desde las entrañas

La película dirigida por Homero Bueno García tuvo su origen hace ocho años, cuando en un curso que el realizador tomaba en Los Ángeles, se les asignó contar una historia que tuviese potencial para llevarse a largometraje.

“La presenté y les encantó, luego la leí y dije, no está mal (risas) y entonces pensé en una adaptación, pues hay unas dos o tres versiones, pero todas en esencia son las mismas. En 2022 me mudé a Guanajuato por cuatro meses para escribir, buscar locaciones y adecuarme a ellas”, recuerda Homero, también realizador de "Los habitantes".

Algunas escenas de la película, que se ubica 1880 y en 1940, se filmaron en el Teatro Juárez de Guanajuato. Foto: Homero Bueno García

El interior de la casa principal se creó en foros de la Ciudad de México, así como el callejón, pues el original entre cables, comercios y visitantes hace imposible utilizarlo. Eso sí, la producción se trasladó a la ciudad independentista para ocupar, entre otros lugares, al icónico Teatro Juárez, calles, los túneles y la mina.

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“La ciudad ahora es muy colorida, pero no se va a ver así; será más neutra (mediante corrección de color), muchos cafés, grises, amarillo oscuro, beige", adelanta la productora del filme, Cucuy Odriozola.

El resto del elenco sabe que está en un proyecto que puede marcar historia, porque tendrá sus propias diferencias con el relato conocido.

“La leyenda tiene por ahí un giro, la institutriz es una indígena de fines del siglo XIX y tiene su propia historia de vida también”, revela Batalla.

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“Yo sólo puedo decir que soy como el villano”, dice por su parte Bernal.

“En esta versión es un 50-50 de tiempo en pantalla, entre la historia de Ramona y la del callejón. Sí es de dos chicos muy jóvenes que no pueden estar juntos y no por problemas entre familias, como es en Romeo y Julieta, donde el final termina en tragedia, aquí es ligeramente diferente”, ataja Bueno García, el realizador.

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El Callejón del Beso costó 42 millones de pesos contando con el apoyo del estímulo fiscal Eficine, que permite a personas morales destinar un porcentaje de su ISR al cine nacional.

Se tiene el objetivo de que llegue a salas en febrero próximo, aprovechando el Día del Amor y la Amistad, pero antes comenzará su estreno en festivales como Sundance.

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