Pachuca.— El estado de Hidalgo acumula 147 mil 697 millones de pesos en inversión privada en cuatro años, una cifra que supera lo que fue captado por las cuatro administraciones anteriores.

El gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) presentó 10 nuevos proyectos de inversión por 21 mil 873 millones de pesos —que se suman a los 120 anunciados previamente— durante el Noveno Anuncio de Inversiones en su administración. En conjunto, las 130 inversiones representan la generación de 191 mil empleos directos e indirectos.

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, dijo que la llegada de empresas al estado abate un rezago histórico que sufría Hidalgo, que ahora registra un crecimiento anual de 8.2%, en su actividad económica, y de 21% en la actividad industrial.

“Invertir en Hidalgo es creer en el futuro de nuestras comunidades, de nuestra gente y de nuestro México”, destacó Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul.

Entre las nuevas inversiones que llegan a la entidad destaca DEWA-Frontier, que destinará 10 mil 106 millones de pesos al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán.

Además de la Cooperativa Cruz Azul, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos en la renovación de su planta, un hospital y una nueva línea de producción de cemento.

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También se anunciaron inversiones de Gran Relax Internacional, por 3 mil 500 millones de pesos para Mundo Charro; Transportes Castores, con 500 millones de pesos para un centro de distribución en Tolcayuca, y Home Depot, que va a destinar 397 millones de pesos para establecerse en Tulancingo. El resto corresponde a proyectos logísticos, industriales, comerciales y de manufactura.

De los 130 proyectos acumulados, 75 ya están en operación, 23 se encuentran en construcción y 22 están en etapa de planes ejecutivos, licencias o permisos.

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