Si estás buscando unos audífonos inalámbricos para escuchar música, ver series, hacer ejercicio o realizar llamadas sin gastar demasiado, Amazon México tiene una oferta que puede resultar bastante atractiva.

Los JBL Vibe Buds 2 aparecen actualmente por alrededor de $599.00, un precio considerablemente menor al que pueden encontrarse en otros establecimientos.

¿Por qué vale la pena comprar los JBL Vibe Buds 2?

Uno de los principales atractivos de estos audífonos es que incorporan cancelación activa de ruido (ANC), una característica que permite reducir los sonidos del entorno para disfrutar de una experiencia de escucha más inmersiva. También cuentan con tecnología JBL Pure Bass, pensada para ofrecer unos graves con mayor presencia al reproducir música.

En cuanto a conectividad, utilizan Bluetooth 5.3 y son compatibles con la aplicación JBL Headphones, desde donde es posible personalizar diferentes aspectos de la experiencia de audio. Además, incorporan cuatro micrófonos y funciones como Ambient Aware y Voice Aware para facilitar las llamadas y mantener cierto contacto con el entorno cuando sea necesario.

Batería para olvidarte del cargador

Otro punto fuerte de los JBL Vibe Buds 2 es su autonomía. La marca señala que pueden ofrecer hasta 40 horas de reproducción total con la cancelación de ruido desactivada, mientras que los audífonos alcanzan hasta 10 horas por carga. Con ANC activado, la reproducción puede llegar hasta ocho horas.

Además, cuentan con carga rápida: con aproximadamente 10 minutos de carga es posible conseguir hasta tres horas adicionales de reproducción, de acuerdo con las especificaciones de JBL.

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También son resistentes al agua y al polvo

Si acostumbras utilizar tus audífonos mientras caminas, entrenas o sales de casa, los JBL Vibe Buds 2 cuentan con certificación IP54, por lo que ofrecen resistencia al polvo y al agua.

Esto los convierte en una alternativa práctica para el uso cotidiano, aunque no están diseñados para sumergirse.