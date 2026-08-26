“Siempre te amaré”, la famosa frase escrita por Dolly Parton es ahora la que miles replican tras el anuncio de su muerte, ayer, a los 80 años, a causa de cáncer.

Ícono del country, actriz y filántropa, Parton se mantuvo activa hasta los primeros meses de este año, antes de que sus problemas de salud la hicieran cancelar compromisos.

“Nuestra querida Dolly Parton pasó su vida y su carrera trayendo alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad alcanzó las vidas de innumerables personas, a quienes nunca conoció. Sin embargo, siempre estuvo ahí para tender una mano amiga”, expresó su familia en un comunicado a la revista People.

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“Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly dejó hoy su vida terrenal en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos”.

Dolly Parton nació en Pittman Center, un pueblo de Tennessee, en 1946; desde niña se hacía escuchar en programas de televisión y radio. Su estilo comenzó a llamar la atención.

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“Fue una mujer de orígenes muy sencillos y esa sencillez la acompañó a lo largo de su vida y le ganó muchos amigos”, comenta el locutor de Reactor 105.7, Pepe Campa.

En un mundo dominado por hombres, se hizo un espacio con canciones de amor como “Jolene” y “I Will Always Love You”, que después replicaría Whitney Houston para la película El Guardespaldas, aunque había sido pensada para Elvis Presley, lo que no sucedió por no querer dejar las regalías al mánager del Rey del Rock.

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“Siendo una mujer en los años 70, una cantante de country migrando un poco al pop, fue una mujer resiliente que luchó contra lo establecido y se salió con la suya y logró hacer ese crossover, ahí tiene mucho mérito, y aunque no supiéramos mucho de ella, hacía muchas cosas en Estados Unidos, programas de televisión, películas, pero de alguna manera los mexicanos sí ubicábamos quién era”, agrega.

Paralelamente a su carrera musical, hacia los años 80, Parton era una figura internacional; había debutado en el cine y trabajado con actores de la talla de Jane Fonda, Burt Reynolds y Silvester Stallone.

Hacia el nuevo milenio, como un reconocimiento a su carrera, fue nominada al Salón de la fama del Rock & Roll. Parton se negó al principio a recibir este reconocimiento. Terminó recibiéndolo a manera de homenaje.

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“Me impactó mucho cuando la nominaron al Salón de la Fama del Rock, ella protestó, dijo: ‘yo no canto rock, yo canto country’, del que también es integrante del Salón de la Fama del Country. Poner las cosas en claro habla de su estatura como persona también”, explica Campa.

ARCHIVO - Dolly Parton posa para una fotografía en su oficina de Nashville, Tennessee, el 11 de agosto de 2005. (Foto AP/John Russell, archivo)

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Influencia de nuevas generaciones

El reconocimiento de Parton se vio reflejado también en sus vitrinas, en las que lucían 11 Premios Grammy (incluyendo el Premio a la Trayectoria), 10 Premios de la Asociación de Música Country, 13 Premios de la Academia de Música Country, un Emmy, el Premio Humanitario Jean Hersholt (otorgado por la Academia de los Oscar), Honores del Centro Kennedy y la Medalla Nacional de las Artes, así como dos nominaciones a la estatuilla dorada (por las canciones de 9 to 5 y Transamerica).

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Parton trascendió con su música, agrega Campa, en una era sin redes sociales ni la música en streaming.

“Aunque no todos conocen su amplísimo catálogo, vendió más de 100 millones de copias sin Internet”.

Incluso en Taylor Swift, Campa ve la influencia que Dolly dejó en el mundo de la música, pues sin mujeres como ella, que se enfrentaron a estigmas, la nueva generación no podría colocarse en los lugares que lo hace.

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“La propia Taylor Swift es un fenómeno que viene de Dolly, quiera ella o no, de manera consciente o inconsciente era una cantante de country que tuvo mucho éxito de joven y de repente, cuando dio el brinco al pop, la propia escena de Nashville un poco la reprobó, lo tomaron como traición en un principio y luego le dieron la razón”, explica el locutor.

“Eso viene de muchas de estas mujeres que picaron piedra y asfaltaron el camino para que gente como Taylor puedan estar donde están, la influencia de Dolly, directa o indirectamente, sigue presente en esta ola de cantantes. Digo Taylor por el country, pero te puedes ir a muchas otras: de Olivia Rodrigo a Tate McRae y la lista continúa”, considera Campa.

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La cantante, además, amadrinó a Miley Cyrus, y compartió con ella momentos en el escenario, entre ellos, en la reciente entrega de los Grammy.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 25: A memorial wreath and flowers are placed on Dolly Parton's Star on the Hollywood Walk of Fame on August 25, 2026 in Hollywood, California. Parton passed away at the age of 80 on August 25, 2026 Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Una imagen cuidada

Pero lo que más destaca Pepe Campa es la capacidad de la artista de haber mantenido una imagen cuidada y sin mayores escándalos.

“Fue una mujer que sabe por dónde va y por dónde pisa, lejos de los escándalos y demás, esto hizo que la gente se encariñara con ella y atesorara su figura”, comenta Pepe.

La carrera de Dolly Parton se refrenda con su labor filantrópica, como su millonaria donación para el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 de Moderna durante la pandemia.

También creó el programa Imagination Librery, para fomentar la lectura infantil, con el que donó más de 300 mil libros para ayudar a la alfabetización de niños en edad preescolar.

“Conociéndola como artista y viendo cuánta gente la quería, es destacable lo que representaba como persona. Me parece que su trabajo filantrópico era genuino”.

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