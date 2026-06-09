El paso de la tormenta tropical Boris dejó en Oaxaca inundaciones, deslaves y afectaciones menores en diversos municipios principalmente de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca del Papaloapan y Sierra Sur.

En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el efecto de mar de fondo causó inundaciones en viviendas, por lo que se tuvo que habilitar un albergue; también se registraron inundaciones en el fraccionamiento El Pitayal y clónica Cuarta Sección de Santo Domingo Tehuantepec. De igual manera, en Salina Cruz, en la Clínica IMSS y agencia Las Salinas del Marqués.

En tanto en la Región Sierra Juárez, en la Carretera Federal 190 Kilómetro 68, San Dionisio Ocotepec- San Pedro Totolapam se mantiene paso intermitente por derrumbes y deslaves sobre la carretera.

Mientras que en las regiones Sierra Sur y Mixteca, en San Mateo Yucutindoo se registró un derrumbe de cerro sobre el camino principal hacia El Frijol y Buena Vista, obstruyendo el tránsito. En Miahuatlán se registraron afectaciones en el tramo carretero Cuixtla-San Pablo Coatlán.

Foto: Especial

Asimismo, se interrumpió el suministro de energía eléctrica en la microrregión de los Ozolotepec, en agencias de San Luis Amatlán, en la ruta San Miguel Suchixtepec – San Marcial Ozolotepec, en Santa María Huazolotitlán y Santiago Tetepec.

En Santiago Pinotepa Nacional aumentó el caudal de afluentes de Santa María Chicometepec, Collantes, Los Pocitos, Cerro de la Esperanza y Paso de la Garrocha. En la Sierra de Flores Magón, en Santa María Teopoxco se registró falta de suministro eléctrico por condiciones climáticas. En la Cuenca del Papaloapam, en San Felipe Jalapa de Díaz se derivaron pequeños derrumbes en Arroyo Espuma, Loma San Juan y Agua de Olla.

Sobre la carretera federal 125 y Alfonso Pérez Gasga, y carretera federal 190, kilómetro 138, tramo Istmo- Oaxaca, se registraron deslaves y derrumbes; en la carretera federal 200, tramo Pinotepa – Jamiltepec ocurrió un derrumbe lo que obstruye el carril que va con dirección a Santiago Jamiltepec.

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Suspenden clases y habilitan albergues en Michoacán

La secretaria de Educación de Michoacán, Gabriela Molina, llamó a proteger a estudiantes, docentes y familias con la suspensión de actividades escolares de forma preventiva para este martes 9 de junio en los planteles de todos los niveles educativos, públicos y privados, de los municipios de la región Sierra-Costa.

La Secretaria de Educación explicó que la medida es preventiva por la presencia en esa zona de la tormenta tropical “Boris”, lo que ha provocado lluvias intensas, tormentas eléctricas y oleaje elevado en la región. Son ocho los municipios considerados en esa zona de riesgo: Coahuayana, Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aguililla, Tumbiscatío, Chinicuila y Coalcomán.

Por esta razón, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) solicitó a trabajadores de instituciones educativas públicas y privadas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial, extraescolar, capacitación para el trabajo, media superior, superior y posgrado suspender clases escolares presenciales.

De la misma forma, la Secretaria de Educación llamó a las y los directivos de los planteles educativos que implementen las medidas preventivas correspondientes y comuniquen la suspensión de actividades a sus comunidades educativas en los municipios anunciados.

Chiapas

Tres personas que cruzaron el río Suchiate, en el ejido Santa Lucía, en el municipio de Cacahoatán, en los límites de la frontera con Guatemala, fueron arrastrados por la corriente de un afluente, pero dos de ellas fueron rescatadas con vida y una más se encuentra desaparecida.

Fuentes oficiales y familiares de las tres personas informaron que la noche del lunes, las tres personas intentaron cruzar el afluente que divide a México y Guatemala, pero se encontraba crecido, como consecuencia de las lluvias que trajeron la depresión tropical Tres-E.

De inmediato, los pobladores y autoridades comunitarias del ejido Santa Lucía, realizaron la búsqueda sobre el afluente que divide a México y Guatemala.

Dos personas fueron localizadas después de varios minutos, Felipa, de 48 años y la niña Teresa de nueve años de edad, pero un hombre que iba con ellas, se encuentra desaparecido.

A las labores de búsqueda se sumaron elementos de Protección Civil Municipal de Cacahotán y Tuxtla Chico, así como Bomberos, elementos de la Seguridad Pública y voluntarios que recorren el río Suchiate, hasta la altura del puente Talismán, un punto fronterizo que se encuentra a unos siete kilómetros.

En Puerto Madero, Chiapas, el mar de fondo provocó una leve inundación en el centro de la comunidad, informó la Secretaría de Protección Civil, pero pobladores registraron con sus teléfonos el momento en que el agua de mar ingresa hasta las calles de ese lugar.

La tormenta tropical Tres-E ha provocado daños en el ejido Alpes, en el municipio de Unión Juárez, en la frontera con Guatemala; en el campamento Tortuguero del municipio de Pijijiapan, el mar de fondo ingresó hasta la zona de viviendas; en Las Conchas, en el municipio de Mazatán, el mar de fondo afectó algunas palapas.

La Secretaría de Protección Civil informó que se mantienen recorridos en las playas de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. “Durante estas acciones, se ha brindado atención directa a habitantes y prestadores de servicios turísticos, compartiendo recomendaciones clave para la reducción de riesgos en las zonas más vulnerables”.

Las playas que se encuentran bajo monitoreo constantes son: Santa Brígida, Playa Ventura, Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa Grande y Costa Azul, donde se ha izado la bandera roja, para evitar el ingreso de nadadores.

Con información de Carlos Arrieta, Fredy Martín y Juan Carlos Zavala / corresponsales