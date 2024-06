Bill Skarsgård vuelve como Pennywise en la Precuela de "It"

El actor sueco Bill Skarsgård volverá a interpretar al terrorífico payaso Pennywise en la próxima serie precuela de It, provisionalmente titulada "Welcome to Derry".

Además de encabezar el elenco, Skarsgård también asumirá el rol de productor ejecutivo en este proyecto que debutará en Max, según informó "Deadline".

La confirmación de su participación ha generado una gran expectativa entre el público, especialmente porque en el pasado se había descartado su involucramiento en la serie. El director Andy Muschietti, conocido por dirigir las dos películas originales del universo de Stephen King, "It" e "It Chapter Two", dirigirá cuatro de los nueve episodios de esta adaptación televisiva producida por Warner Bros.

"Welcome to Derry", aún sin fecha de estreno confirmada, es una historia creada por Barbara Muschietti y Jason Fuchs, basada en la novela de King, donde se explorarán los orígenes del aterrador Pennywise.

Skarsgård compartirá créditos con James Remar, Jovan Adepo, Chris Chalk y Taylour Paige en esta serie, de la cual aún se desconocen muchos detalles.