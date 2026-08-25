Este martes 25 de agosto se dio a conocer la muerte de Dolly Parton a los 80 años.

La noticia fue anunciada por su familia a través de las redes sociales oficiales de la cantante y compositora, una de las figuras más reconocidas de la música country.

Su sobrino Bryan Seaver fue el encargado de comunicar el fallecimiento: “Soy el hijo de Cassie Parton y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean; hermana, tía abuela, para una generación y para la futura”, expresó.

En los últimos meses, la cantante había reducido sus apariciones públicas debido a problemas de salud que incluso la llevaron a ser hospitalizada. Hasta el momento, la familia no ha informado la causa de su muerte.

Dolly Parton en la película "Cómo eliminar a su jefe". IMDB

Tras la revelación, distintas celebridades recurrieron a las redes sociales para despedir a Parton. Entre ellas estuvo Khloé Kardashian, quien mantenía una relación cercana con la artista y fue una de las primeras en rendirle tributo.

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“Algunas personas son tan extraordinarias que su existencia parece casi imposible. Dolly era una de esas personas”, escribió en su cuenta de Instagram.

La presentadora de televisión, quien reconoció tener el corazón roto, describió a la intérprete como una persona con una luz única, talento y humanidad.

“Haberla admirado fue un regalo. Nunca tendré palabras suficientes para expresar lo que significa para mí. Nunca habrá otra Dolly”, añadió.

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En julio de 2025, Khloé lanzó una conversación con Parton en su podcast Khloé in Wonder Land, donde hablaron sobre Dios, el glamour y cómo fue crecer bajo tanta atención pública.

Foto: Instagram oficial.

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Por su parte, la actriz de “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis, compartió una fotografía junto a la cantante en la que ambas aparecen sonrientes frente a la cámara.

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“Dicen que no hay que conocer a tus héroes. Se equivocaban con ella”, escribió Curtis.

La actriz también resaltó la valentía de Parton para reconocer que podía hacer más de lo que otros esperaban de ella y romper con el pasado para iniciar nuevos proyectos, algo que, señaló, la llevó a escribir “I Will Always Love You”.

“Es un gran ejemplo para todos nosotros”, añadió.

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Sarah Jessica Parker, en cambio, recordó a Parton con una serie de imágenes de la cantante en su juventud y, aunque señaló que nunca tuvo la oportunidad de conocerla personalmente, aseguró que la admiraba profundamente.

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“Una de las grandes que este país ha producido jamás. Una leyenda”, escribió.

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Parker lamentó la pérdida y le deseó un buen viaje y paz: “Te echaremos de menos”.

La actriz y cantante Reba McEntire posteó una fotografía junto a ella en X.

“Bueno, acabo de enterarme de que mi amiga Dolly ha partido al lado más alto y grandioso. Dolly, gracias por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros aquí en la tierra. Tu amor, tu música y lo mucho que diste con tu enorme corazón. Nunca habrá otra como tú. Recordaremos y atesoraremos cada recuerdo y cada nota que tocaste y cantaste. Gracias, Señor, por Dolly. Se lo pasará en grande en el cielo cantando todas sus canciones favoritas con toda su familia y amigos que partieron antes que ella. Nunca olvidaré la primera vez que te conocí y nunca olvidaré nuestra última conversación. La guardo con amor en mi corazón. Siempre te amaré, Reba”.

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Dolly Parton y Reba McEntire construyeron una amistad de varios años dentro de la música country, al mismo tiempo que se consolidaron como dos de las grandes referentes del género.

Foto: Instagram oficial.

El actor Colman Domingo, conocido por su participación en “Euphoria”, destacó las enseñanzas que dejó Dolly Parton sobre la posibilidad de alcanzar cualquier meta sin dejar de lado la bondad.

“Todos estamos agradecidos de haber vivido en la época de Dolly Parton. Siempre la amaremos”, escribió.

Julia Roberts, quien compartió créditos con la cantante en “Magnolias de acero”, también recordó a Parton como una persona mágica y alegre: “Conocerla es un tesoro en mi vida. Hoy su luz se ha apagado”

La cuenta oficial de The Muppets, donde Dolly Parton tuvo una aparición junto a Miss Piggy, compartió un mensaje para rememorar a la artista y agradeció los momentos que vivieron con ella tanto sobre el escenario como fuera de él.

Paris Hilton recurrió a X para llamarla “una reina” y describir como devastadora la noticia de su muerte.

“Envío todo mi amor a su familia, amigos y a todos los que la querían”, escribió.

Heartbroken to hear about Queen @DollyParton’s passing 😭💔 She was a true icon and such an inspiration to me. Her talent, heart and kindness touched so many lives, and she truly left this world better than she found it 🥹✨ Sending all my love to her family, friends and everyone… pic.twitter.com/FdKC6sPTGf — Paris Hilton (@ParisHilton) August 25, 2026

Damon Whiteside, director ejecutivo emérito de la Academia de Música Country, destacó la importancia que tuvo trabajar con Dolly Parton durante su paso por la institución y recordó que fue la encargada de presentar los Premios ACM en 2023 y 2024. También destacó el privilegio de entregarle la semana pasada el Premio ACM al Poeta durante los ACM Honors.

Asimismo, Tommy Mottola, esposo de la cantante mexicana Thalía, dedicó unas palabras a Dolly Parton y recordó que fue la primera artista con la que tuvo el privilegio de trabajar durante su etapa en Sony Music.

“Ella fue más allá de ser icónica y legendaria. Ella fue la esencia y el alma, e indeleble para siempre”.

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