Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, anunció un recorte de 50 mil puestos de trabajo en Alemania, de aquí a 2030, para reducir costos ante la feroz competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses.

"En total, se recortarán unos 50 mil empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania", indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

El grupo ya había alcanzado un acuerdo con los sindicatos a finales de 2024 para reducir 35 mil puestos para 2030, como parte de los planes para ahorrar 15 mil millones de euros (17 mil 475 millones de dólares) anuales.

Pero las reducciones anunciadas afectarán también las marcas de lujo Audi y Porsche, así como a la filial de programas Cariad, según dijo Blume en una carta a los accionistas.

Con las reducciones de efectivos en curso, el grupo Volkswagen ya economizó mil millones de euros (1.163 millones de dólares) en 2025 y considera que va por buen camino para lograr más de 6 mil millones de euros de ahorro anual de aquí a 2030.

El grupo alemán va a acelerar sus recortes luego de anunciar que su beneficio neto en 2025 cayó un 44% y quedó en 6 mil 900 millones de euros, según un comunicado.

Volkswagen se vio afectado por 9 mil millones de euros de cargas adicionales, entre ellas 5 mil millones de euros relacionadas con el cambio de estrategia eléctrica de Porsche y 3 mil millones de euros por los aranceles de Estados Unidos, además de mil millones de euros por la reestructuración en curso en Volkswagen.

Por lo tanto, el resultado operativo cayó cerca de 53% a 8 mil 900 millones de euros. La cifra de negocios casi se estancó, a 322 mil millones de euros, y comprende un total de 9 millones de vehículos entregados, o sea 0.2% menos en comparación con el año anterior.

