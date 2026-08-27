Jesús Ramírez Cuevas funge actualmente como Coordinador de Asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero desde la administración de Andrés Manuel López Obrador ya formaba parte del gabinete federal.

Tras egresar en 1991 de la carrera de Ciencias Políticas de la UNAM, Ramírez Cuevas se dedicó al periodismo. Entre 1991 y 1994 colaboró en la revista Motivos.

Posteriormente, fue corresponsal de la agencia Associated Press de 1995 a 1996 y de Reuters de 1996 al 2000.

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En 2008, en colaboración con el escritor Carlos Monsiváis, publicó el libro "Ciudad de México, crónica de sus delegaciones".

Al inicio de la administración de López Obrador, Ramírez Cuevas fue nombrado Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República, cargo que ocupó durante todo el sexenio.

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El 30 de septiembre 2024, previo al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, Ramírez Cuevas había sido anunciado como parte del gabinete de la Presidenta.

Un día antes de que Sheinbaum asumiera la Presidencia, fue designado como titular de la Coordinación General de Comunicación Social, cargo que desempeña actualmente.

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