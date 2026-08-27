Pachuca, Hgo.- Polémica y críticas levantó la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, luego de que rindiera su segundo informe de labores en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde se hizo acompañar por la actriz Tamara Henaine, caracterizada como Claudia Sheinbaum en su personaje conocido como “Claudita”, quien realizó la presentación de la legisladora.

La presencia de Tamara Henaine inicialmente causó sorpresa entre los asistentes a lo que la senadora denominó “gira estatal de asambleas informativas”, que realizó en los siete distritos y que tuvo como cierre el municipio de Ixmiquilpan.

La actriz, caracterizada como la presidenta Claudia Sheinbaum, inició con la presentación de Olvera Bautista al señalar: “La senadora Simey es una mujer de lucha, una mujer resiliente, valiente, y me contó un pajarito que en este hermoso Valle del Mezquital es que surgió el sobrenombre de Paloma”.

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Con música y ante un nutrido grupo de personas, entre ellas trabajadores del ayuntamiento, la senadora concluyó en ese lugar una serie de recorridos por todo el estado, lo que valió los señalamientos de los ciudadanos de adelantar campaña, ya que es señalada como una de las posibles aspirantes al gobierno de esta entidad.

En redes sociales, los señalamientos se extendieron por la utilización de la figura de la mandataria federal para realizar esta parodia y no ofrecer verdaderos resultados de su trabajo, así como la presencia de Gerardo Fernández Noroña.

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JACL/cr