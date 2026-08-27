Culiacán, Sin. - Derivado de una serie de reportes de enfrentamientos armados entre grupos rivales en la cabecera municipal de Escuinapa, en los que una mujer resultó herida por una bala perdida, elementos del Ejército logró detener a siete civiles, a los aseguró cinco fusiles automáticos, 28 cargadores y otros instrumentos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en atención a un reporte al C4 sobre enfrentamientos entre civiles armados, desplegaron una fuerte vigilancia, lo que permitió la detención de siete personas del sexo masculino.

A estas personas, se les encontró cinco armas automáticas, 28 cargadores, cinco chalecos tácticos, siete placas balísticas y cientos de cartuchos que están pendientes de concluir su contabilización.

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Las autoridades estatales y federales no dieron a conocer mayores detalles de las acciones implementadas en el municipio de Escuinapa, en donde se conoció que una mujer que se encontraba en su casa, en la colonia Benito Juarez, resultó con una herida en la cabeza a causa de una bala perdida .

Según la información que se conoció sobre estos hechos, la señora Miriam Lizet “N” de 49 años de edad, tuvo que ser trasladada a un hospital por sus familiares, al descubrir que había resultado herida por una bala que penetró por una ventana de su casa.

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A través de las redes sociales, vecinos de por lo menos tres colonias, cercanas a la cabecera municipal de Escuinapa reportaron continuas detonaciones de armas de fuego, presuntamente relacionadas con enfrentamientos entre grupos en pugna.

Los hechos que movilizaron a las fuerzas federales y estatales en operativos aéreo y terrestres, motivaron que, en la cabecera municipal, todos los negocios fueron cerrados y los habitantes acataron las recomendaciones de evitar circular por las partes donde hubiera presencia de las autoridades.

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