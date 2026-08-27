Estados | 27-08-26 | 18:30 |

Pachuca. - Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguraron a dos personas que transportaban de presunta procedencia ilícita, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Como parte de las acciones de seguridad y vigilancia que realiza esta dependencia, en coordinación con el Mando Coordinado de Ixmiquilpan, se detectó en el barrio de Santa Ana una camioneta tipo pick up con dos personas a bordo. Al realizar una inspección, los agentes localizaron el .

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Durante la revisión se encontraron 19 garrafones con capacidad de 50 y 60 litros, los cuales contenían aproximadamente mil 200 litros de combustible.

Las dos personas fueron aseguradas al no poder acreditar la legal procedencia del hidrocarburo. Tanto los involucrados como el vehículo y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (), que continuará con las investigaciones correspondientes.

dmrr/cr

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