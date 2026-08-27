[Publicidad]
Culiacán, Sin. - La gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava dijo que trabaja con un enlace de la presidencia de la República, en el diseño de un plan integral de Seguridad y gobernabilidad, en dos ejes, uno devolver la tranquilidad y profundizar en la atención de los apoyos para recuperar la economía.
En una breve entrevista al término de un evento celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, “María del Rosario Espinoza”, la mandataria estatal subrayó que el estado y la federación trabajan a marchas forzadas en este plan que se espera que la próxima semana se puedan dar los avances sobre lo que se va a poner en práctica, para que la gente se sienta tranquila en cualquier espacio público.
Citó que se va a profundizar una política de atención a los apoyos para la recuperación de la economía y atender las causas sociales desde la vertiente de la seguridad pública, en forma coordinada con la federación.
Lee también Fiscalía de Tamaulipas confirma detención de Juan Jesús "N", hermano de "Estrellita"; enfrenta cargos por violación agravada y violencia familiar
Domínguez Nava externó que se tendrá una coordinación absoluta en estos dos ejes para recuperar la tranquilidad y en especial para que los ciudadanos se sientan seguros, por lo que se tendrá un intercambio de puntos de vista con los diversos sectores sociales de la entidad.
Domínguez Nava explicó que se trabaja todos los días con la mesa de seguridad, en la que hay un seguimiento puntual de todo, por lo que, en la primera etapa del diseño del plan, se va a privilegiar el dialogo con todos los sectores organizados y el pueblo.
[Publicidad]
Hizo ver que con los recorridos que va a realizar en los veinte municipios del estado y las reuniones que sostiene con cada uno de los miembros de su gabinete, se traza las propuestas para recuperar la confianza ciudadana como gobierno.
Detienen a “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y Tlahuica; la investigan por secuestro en Morelos
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en 6 alcaldías de CDMX; hay posibilidad de caída de granizo
Nación
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Sheinbaum; era parte del gabinete de AMLO
Nación
Corte rechaza atraer recurso de revisión de familiares de los 43 de Ayotzinapa; buscan modificar medidas a militar liberado
Universal Deportes
Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
VIDEO: ¿Sushi en un tubo? El curioso invento que ya puedes probar en CDMX