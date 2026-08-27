Culiacán, Sin. - La gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava dijo que trabaja con un enlace de la presidencia de la República, en el diseño de un plan integral de Seguridad y gobernabilidad, en dos ejes, uno devolver la tranquilidad y profundizar en la atención de los apoyos para recuperar la economía.

En una breve entrevista al término de un evento celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, “María del Rosario Espinoza”, la mandataria estatal subrayó que el estado y la federación trabajan a marchas forzadas en este plan que se espera que la próxima semana se puedan dar los avances sobre lo que se va a poner en práctica, para que la gente se sienta tranquila en cualquier espacio público.

Citó que se va a profundizar una política de atención a los apoyos para la recuperación de la economía y atender las causas sociales desde la vertiente de la seguridad pública, en forma coordinada con la federación.

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Domínguez Nava externó que se tendrá una coordinación absoluta en estos dos ejes para recuperar la tranquilidad y en especial para que los ciudadanos se sientan seguros, por lo que se tendrá un intercambio de puntos de vista con los diversos sectores sociales de la entidad.

Domínguez Nava explicó que se trabaja todos los días con la mesa de seguridad, en la que hay un seguimiento puntual de todo, por lo que, en la primera etapa del diseño del plan, se va a privilegiar el dialogo con todos los sectores organizados y el pueblo.

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Hizo ver que con los recorridos que va a realizar en los veinte municipios del estado y las reuniones que sostiene con cada uno de los miembros de su gabinete, se traza las propuestas para recuperar la confianza ciudadana como gobierno.

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