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Cuando Dolly Parton no tenía nada más que demostrar aceptó la propuesta de Jane Fonda para rodar "Cómo eliminar a su jefe".
Era el año 1980, y ,por supuesto, dijo que sí pero bajo sus condiciones: escribir e interpretar la canción principal de la cinta.
La comedia es la historia de tres mujeres: Violet (Lily Tolin), Judy (Jane Fonda) y Doralee (Dolly Parton), compañeras de trabajo que, en una noche de copas, planean deshacerse del prepotente Franklin Hart Jr., su jefe, que además acosa a la espectacular Doralee.
Los enredos e imprevistos con las que se encuentra el trío las lleva a tomar el control de la empresa y aprovechan para hacer grande cambios: entre ellos horarios moderados (por ello la cinta se llama "9 to 5" en inglés), igualdad de salarios y guarderías; demostrando así que las cosas marchan mejor sin el jefe.
Conocedora del negocio de la música, con su petición Parton anticipó que, si la cinta fracasaba, por lo menos la banda sonora sería un éxito. La sorpresa es que "9 to 5" alcanzó popularidad mundial y funcionó tan bien, que se hizo su carta de presentación para posteriores participaciones en el séptimo arte.
Como anécdota cariñosa, sus compañeros de elenco recuerdan que Dolly se presentó a su primer llamado con los diálogos aprendidos de todo el elenco, pensando que se filmaba en orden cronológico, lo que generó risas entre sus compañeros.
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Dónde ver: Disney+
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