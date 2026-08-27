Nación | 27-08-26 | 20:43 | Actualizada | 27-08-26 | 20:46 |

Las Dolly, Karina y Lowell se formaron en los océanos Atlántico y Pacífico, pero, debido a su distancia con y trayectoria, no representan peligro para el país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el océano Atlántico central se formó la tormenta tropical Dolly, cuyo centro está a 2 mil 505 kilómetros al este de las Islas Sotavento y a 2 mil 155 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

"Cuenta con vientos máximos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el oeste a 39 km/h. Debido a su distancia, no representa un peligro para México", detalló.

Tormenta Tropical Dolly. Foto: X @conagua_clima
Tormenta Tropical Dolly. Foto: X @conagua_clima

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Tormenta tropical Karina

Con referencia a Karina, se encuentra en el oceáno Pacífico. Su centro está a mil 330 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta:

  • Vientos máximos de 75 km/h
  • Rachas de 95 km/h
  • Desplazamiento con destino al oeste-noroeste a 20 km/h
  • De igual forma, por su distancia y trayectoria no significa un riesgo para el país
Tormenta tropical Karina. Foto: X @conagua_clima
Tormenta tropical Karina. Foto: X @conagua_clima

Tormenta tropical Lowell

Finalmente, Lowell se localiza en el Pacífico. Su centro está a 2 mil 840 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur. Presenta:

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  • Vientos máximos de 65 km/h
  • Rachas de 85 km/h
  • Desplazamiento con dirección al este-noreste a 7 km/h
  • Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para México
Tormenta Tropical Lowell. Foto: X @conagua_clima
Tormenta Tropical Lowell. Foto: X @conagua_clima

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dft

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