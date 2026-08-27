[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que México no puede intervenir en la decisión de Estados Unidos sobre el retiro de visas porque es “decisión soberana” de un Estado.
En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que hay casos en los que el gobierno de México ayuda para que las personas puedan obtener su visa estadounidense, como para que personas asustas mayores visiten a sus familiares.
“Si Estados Unidos puede dar o no dar visas, ahí nosotros no podemos intervenir en la política que defina, es una política que define. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión que le compete al gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, nosotros, de acuerdo a la política exterior, a nuestra historia y a las condiciones específicas, definimos si hay visas o no hay visas para alguna nacionalidad o el retiro de visa de alguna persona por alguna circunstancia particular”, dijo.
Lee también Sheinbaum minimiza aspiraciones presidenciales de Cabeza de Vaca; "está difícil lanzar su candidatura desde otro país", ironiza
“Lo que nosotros siempre vamos a informar es en el caso de personas en donde suponemos que hay intereses políticos y no hay otro trasfondo, pues siempre lo vamos a informar y a denunciar, y así lo hemos hecho en varios de los casos”, añadió la Mandataria.
“La definición de si se da visa o no se da visa es decisión soberana de un gobierno”, recalcó la titular del Ejecutivo federal.
[Publicidad]
“Traicionar” a Sheinbaum, el error de Rocha; su regreso unilateral detonó la decisión de Morena de apartarlo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
em/apr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Festival “Vivan los grandes corazones de plata” celebrará a adultos mayores; será este sábado en Iztacalco
Nación
Partido "Somos" muestra nueva imagen tras fallo del Tribunal Electoral; presenta identidad ante el INE
Tendencias
Muere Alfredo 'Chaparro', de "El Rey de las Bromas", a los 60 años; ¿quién era el influencer?
Mundo
Juez ordena al presidente de Colombia disculparse por ceremonia en su investidura; "vulneró la neutralidad religiosa del Estado", dice