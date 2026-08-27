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Al menos 17 mil niños y niñas se han visto afectados por la gran riada entre Nepal y la región autónoma del Tíbet (China), según informó Unicef, que estima que al menos 14 menores han fallecido, aunque se espera que las cifras aumenten.
En Nepal los equipos han recuperado 389 cadáveres -según el último balance de la Policía-, muchos de ellos arrastrados decenas de kilómetros río abajo, mientras que en la vertiente tibetana se han contabilizado tres fallecidos y 558 personas que no han podido ser contactadas.
Esto hace un balance conjunto de 392 muertos y alrededor de mil 400 desaparecidos, sin que haya constancia de que exista coordinación entre China y Nepal para cotejar cifras.
"Los niños y niñas de Rasuwa y Dhading han visto cómo sus vidas eran literalmente arrasadas ante sus ojos en muy poco tiempo, con viviendas, aulas y centros médicos dañados. Demasiados han perdido la vida y a sus seres queridos", afirmó la representante de Unicef en Nepal, Alice Akunga.
Las súbitas inundaciones han dejado comunidades enteras arrasadas, carreteras, puentes y centenares de instalaciones destruidas y zonas afectadas prácticamente inaccesibles.
La representante de Unicef recordó que el número de fallecidos sigue en aumento, por lo que la "tragedia está lejos de haber terminado".
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"Los niños y niñas que han sobrevivido se enfrentan ahora a un mayor riesgo de enfermedades, desnutrición, violencia y explotación", explicó.
Los datos de Unicef también señalan que 18 escuelas han quedado completamente destruidas y otras 20 han sufrido daños, así como que cuatro centros de salud han quedado gravemente dañados.
La organización de la ONU para la Infancia hace un llamado a los donantes de 17.2 millones de dólares (unos 14.8 millones de euros) para apoyar su respuesta de emergencia y ayudar en la reconstrucción y la atención a los menores.
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