No han sido tres, sino cuatro, las veces que México ha sido el hogar de una Copa del Mundo: el Mundial Femenil de 1971 resiste, pese a que no fue avalado en los registros históricos de la FIFA. El recuerdo de las subcampeonas mexicanas, aquellas que dejaron el corazón en el Estadio Azteca ante la mirada de 110 mil aficionados, quedó plasmado en el documental “La ovación que llegó 55 años tarde”.

“Es importante reconocer la historia para que no se repita. [...] Las condiciones han mejorado infinitamente, pero hay muchas brechas que se repiten porque el futbol es un reflejo de la sociedad. [...] Las condiciones tienen que ser mejorables todo el tiempo”, aseveró Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil.

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En México, la profesionalización del balompié femenil tiene raíces en las “Pioneras del 71”. La visibilidad tardó, pero 55 años después de la final que el combinado nacional disputó contra Dinamarca en el Coloso de Santa Úrsula, el reconocimiento llegó. No solo en formato de un documental. Y es que, en el pasado mes de mayo, el representativo femenil de 1971 recibió un homenaje con medallas en el Estadio Ciudad de los Deportes, durante la final del Clausura 2026 entre América y Monterrey de la Liga MX Femenil.

“Lo único que queríamos era jugar nuestro deporte favorito: el futbol. Representar dignamente a México. Con tantas personas en el estadio, queríamos que vieran que las mujeres sabíamos jugar futbol aunque aprendimos en las calles, con nuestros familiares”, recordó la exfutbolista Martha Coronado.

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Palabras que coincidieron con las de Alicia Vargas. La exjugadora recordó la calidez que sintió al rodar el balón en casa, pese a que “nadie las conocía futbolísticamente”. La ausencia de visibilidad convirtió a las familias de las seleccionadas nacionales en sus principales patrocinadores. Fue una etapa difícil, particularmente en la primera justa mundialista de Italia, pero aseveró que recibieron apoyo en el Mundial de 1971.

En aquel entonces, el Tricolor Femenil enfrentó a Argentina, Inglaterra, Italia y finalmente, Dinamarca, donde cayó el 5 de septiembre de 1971 por un marcador de 3-0 para convertirse en subcampeonas del mundo.

“Es un futbol profesional. Poco o mucho que les paguen, ya tienen un salario, a diferencia de nosotras. Pero emociona porque, al final, nos hubiera gustado estar en ese lugar. [...] La Liga MX Femenil está creciendo muchísimo, pero como todo: hay equipos que le invierten. Hay equipos que no”, sentenció la “Pelé Mexicana” durante la presentación del documental que estará disponible a través de los canales oficiales de la Liga MX Femenil y del banco patrocinador BBVA.