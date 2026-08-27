La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció como “una institución “ a la activista y filósofa Angela Davis, quien ofreció el miércoles una conferencia en la UNAM, donde se registraron manifestaciones.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que Davis ha luchado toda su vida por la defensa de las libertades y los derechos.

“Es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles”, declaró la Mandataria federal.

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“Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho, que le preguntan ‘¿qué es el feminismo?’, y dice: ‘es considerar a una mujer persona’. Así de simple y sencillo”, agregó.

La titular del Ejecutivo federal indicó que la feminista ha tenido una historia de lucha admirable en Estados Unidos por los derechos de las personas negras, y en contra del racismo, clasismo y machismo.

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“Entonces, es una mujer admirable”, recalcó Claudia Sheinbaum.

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