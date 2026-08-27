"Toy Story 5" está lista para unirse al catálogo de Disney+; pronto, estará disponible en la plataforma, luego de convertirse en un éxito en taquilla, igualando los buenos números que obtuvieron sus antecesoras, "Toy Story 4" y "Toy Story 3".

Luego de recaudar 160 millones de dólares, la cinta, dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris, llegará a streaming el mismo día en que sea retirada de la cartalera; el miércoles 23 de septiembre.

Desde su estreno, el 19 de junio, la película de Disney, generó expectativas en los seguidores de la franquicia, la cual, en noviembre de 1995, hace 20 años, lanzaba su primera entrega.

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Su éxito en taquillas podía estar asegurado por el hecho de que, a pesar del paso del tiempo, los guionistas del filme se han encargado de actualizar la historia, aún conservando a sus clásicos personajes, Woody, Buzz Lightyear y Jessie, e integrando a nuevos juguetes, como Lilypad.

"Toy Story 5", dirigida por Andrew Stanton. Imagen: IMDb

El resultado de la venta de boletos fue mejor que los comentarios que la película recibió, por parte de críticos especializados en cine pues, aunque en su mayoría son positivos, también hubo quienes consideraron que "Toy Story 5" sería la forma más digna de despedir a la franquicia, que "si a nadie parece entusiasmarle, quizá sea hora de dejar espacio a otros juguetes" (-Manohla Dargis, "The New York Times").

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Lo que es indudable es que "Toy Story", en todo su haber, marcó un antes y un después en el mundo de la animación, se convirtió en la primera película, completamente realizada en computadora, de Disney, con lo que el conglomerado creó su nueva oferta, Pixar.

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La historia de "Toy Story" se concibió desde finales de los ochenta, cuando Disney lanzó el cortometraje "Tin Tay", sobre "juguetes vivientes". Para 1991, decidieron ampliar el concepto y materializarlo en un largometraje; ya no se trataría, como en principio, de un muñeco de ventrílocuo y un juguete de hojalata, sino de un vaquero clásico y un guardián espacial, ¿el secreto de su éxito?, el doblaje, a cargo de Tom Hanks y Tim Alley, como Woody y Buzz, respectivamente.

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