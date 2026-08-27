En los últimos años hemos visto llegar una gran cantidad de marcas chinas a México, algunas con propuestas interesantes y otras que todavía tienen mucho por mejorar. La más reciente en llegar es Leapmotor, aunque en este caso existe una diferencia importante frente a otras marcas del mismo origen, su expansión internacional está respaldada por Stellantis, grupo detrás de marcas como Jeep, Dodge, RAM, Fiat, Peugeot entre otras.

Su primer producto en México es el Leapmotor B10, un SUV compacto que se ofrece en una sola versión por 575,000 pesos y que utiliza una mecánica un tanto diferente a la de un híbrido convencional.

Foto: Stellantis

¿Cómo funciona el Leapmotor B10?

Leapmotor denomina a su sistema de propulsión “Ultra Híbrido”, aunque realmente estamos ante un eléctrico de rango extendido.

Funciona mediante un motor de gasolina de 4 cilindros y 1.5 litros, pero este no se encarga de mover las ruedas. Su función es generar energía para el sistema eléctrico.

El encargado de impulsar al B10 es un motor eléctrico colocado en el eje trasero, con 215 hp y 177 lb-pie, que toda su fuerza va dirigida a las ruedas traseras.

Foto: Stellantis

La batería tiene una capacidad de 18.8 kWh y permite recorrer hasta 98 km únicamente con electricidad. Cuando combinamos ambos sistemas, la autonomía anunciada puede alcanzar hasta 990 km.

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¿Qué ofrece por dentro?

El interior sigue una tendencia que hemos encontrado en varios autos nuevos, prácticamente ningún botón en la consola central y sus funciones están concentradas en la pantalla de infoentretenimiento de 14.6 pulgadas.

Sus asientos delanteros son con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, cuenta con un sistema de 12 bocinas, cargador inalámbrico para celulares, iluminación ambiental y techo panorámico con cortinilla eléctrica.

Foto: Stellantis

En el apartado de seguridad equipa 7 bolsas de aire, cámara de 360 grados, todas las asistencias avanzadas como control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, entre otras asistencias.

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¿Cómo se maneja?

Definitivamente es una SUV que se enfoca en la comodidad. La suspensión absorbe bastante bien las irregularidades, mientras que el balanceo de la carrocería se mantiene controlado.

La dirección, en cambio, fue uno de los aspectos que menos me convenció. Se siente demasiado asistida, aunque responde rápidamente a los movimientos del volante.

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¿Vale la pena el Leapmotor B10?

Por 575,000 pesos, el Leapmotor B10 reúne 215 hp, casi 100 km de autonomía eléctrica, buen nivel de equipamiento y la posibilidad de recorrer distancias largas sin depender completamente de un cargador.

Foto: Stellantis

Sobre el papel hay argumentos suficientes para llamar la atención. Sin embargo, su principal reto probablemente no estará en el producto, sino en generar confianza alrededor de una marca que apenas comienza su historia en México.

Ahí es importante el respaldo de Stellantis, porque Leapmotor tiene la ventaja de tener el respaldo de Mopar de que cuenta con un centro de distribución de autopartes de 45,000 metros cuadrados y más de 1500 números de partes disponibles desde su inicio.

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