Hablar de cámaras en la Ciudad de México puede ser un tanto confuso. Hay de muchos tipos y, cuando las vemos mientras manejamos, difícilmente sabemos qué hace cada una, quién las opera o incluso si tienen la capacidad de identificar nuestro automóvil.

La realidad es que la videovigilancia en CDMX ha cambiado. Ya no se trata únicamente de una cámara grabando, algunos equipos pueden detectar vehículos e incluso son capaces de leer automáticamente una placa y compararla con información relacionada con autos robados.

No todas las cámaras del C5 hacen lo mismo

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como C5, opera una red formada por diferentes tecnologías.

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Entre ellas encontramos cámaras fijas, cámaras con movimiento PTZ —capaces de girar, inclinarse y hacer zoom—, cámaras de 360 grados, botones de auxilio y equipos especializados en reconocimiento de placas.

Precisamente estos últimos son conocidos como ANPR, por Automatic Number Plate Recognition. La propia documentación administrativa del C5 ha confirmado la operación y mantenimiento de sensores de reconocimiento automático de placas.

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Su funcionamiento, básicamente la cámara captura la matrícula de un automóvil, el sistema convierte la imagen en caracteres y compara esa información con bases de datos de vehículos de interés.

Si detecta un auto con reporte de robo, podrá generar una alerta para que las autoridades realicen el seguimiento correspondiente.

De hecho, información difundida por la propia SSC en 2025 señalaba que el C5 operaba 772 sensores de lectura de placas, con cobertura sobre 7,703 carriles.

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Entonces, ¿qué tienen de nuevo las cámaras?

Aquí está la diferencia. La Ciudad de México no está estrenando la lectura de placas, sino ampliando y modernizando su infraestructura de vigilancia.

El programa Ojos que te Cuidan contempla la incorporación de 30,400 nuevas cámaras instaladas en 15,209 tótems. Cada uno integra una cámara fija y otra con capacidad de movimiento, además de visión nocturna y detección de personas y vehículos.

Por eso, más que sustituir completamente al sistema actual, la nueva infraestructura busca ampliar su cobertura y actualizar equipos que llevan años instalados.

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Una placa puede decir mucho más de lo que parece

Aquí es donde la tecnología comienza a tener mayor relevancia para quienes manejamos diariamente.

Los sistemas de reconocimiento automático de placas permiten reducir el tiempo necesario para localizar un vehículo de interés. En lugar de depender únicamente de que un policía observe una matrícula y consulte manualmente sus datos, el sistema puede automatizar parte de este proceso.

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Esta es una tecnología muy similar a la que ya se emplea en Estados Unidos, las agencias de seguridad llevan años utilizando sistemas conocidos como ALPR. El Departamento de Justicia estadounidense explica que estos dispositivos fotografían las placas, convierten los caracteres mediante reconocimiento óptico y los comparan automáticamente con bases de datos de vehículos buscados o robados.

Esto tampoco significa que una cámara, por sí sola, determine que una persona cometió un delito. Lo que genera es información o una alerta que posteriormente debe ser validada y atendida por las autoridades.

Tecnología también para reducir el contacto con agentes

Existe otro punto a considerar porque mientras más procesos pueden automatizarse, menor puede ser la necesidad de ciertas interacciones directas entre ciudadanos y autoridades.

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Y esto resulta relevante cuando hablamos de tránsito.

Datos obtenidos vía transparencia por La Razón señalaron que entre 2019 y enero de 2025 la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC había abierto 3,117 investigaciones administrativas contra policías por cohecho, recepción de dádivas y extorsión: 2,835 correspondían a cohecho, 78 a las llamadas “mordidas” y 204 a extorsión.

Eso no quiere decir que todas correspondiera exclusivamente a policías de Tránsito. Sin embargo, sí muestran un problema interno que la propia dependencia ha tenido que investigar.

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Las cámaras ya no solamente están observando

Para quienes manejamos, esto significa que una placa puede convertirse en una herramienta para localizar rápidamente un automóvil robado. Para las autoridades, también implica la responsabilidad de mantener funcionando los equipos, utilizar correctamente la información y garantizar que estas herramientas realmente sirvan para combatir delitos y no solamente para aumentar el número de cámaras instaladas en la ciudad.

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