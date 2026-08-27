La experiencia Disney Princesa: Crea tu mundo llega este fin de semana a Parque La Mexicana. ¿Eres fan de Rapunzel, Cenicienta o Moana? Conoce las actividades que tendrá.

¿Qué actividades habrá en la experiencia de princesas en Parque La Mexicana?

La experiencia Disney Princesa tiene programadas actividades inspiradas en el universo de estos personajes de Disney. Los asistentes podrán pasar una tarde entre juegos, manualidades y escenarios ambientados.

Se incluyen espacios donde se pueden crear accesorios, decorar souvenirs y participar en varias dinámicas inspiradas en Cenicienta, Rapunzel, Ariel y Moana, entre otras. También habrá un área de descanso para reponer energía y seguir con la diversión.

Tanto el evento como el Parque La Mexicana son pet friendly. Eso sí, lleva a tu peludo con collar y limpia sus desechos.

También puedes llevar a tu pequeña princesa caracterizada.

Si después de esta experiencia con princesas de Disney te sobra tiempo, pasea por el parque. Foto: Parque La Mexicana

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¿Cómo participar en Disney Princesa: Crea tu mundo?

El acceso a Disney Princesa: Crea tu mundo es gratis. Lo único que debes hacer para participar es asistir y regístrate directamente en Parque La Mexicana.

Hay que registrarse en la zona de cada actividad, así que te recomendamos llegar temprano porque podría agotarse el cupo.

La experiencia es este fin de semana: sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas. El último acceso será a las 17:00 horas.

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Si te sobra tiempo, puedes aprovechar para dar un paseo por el parque y conocer su ciclopista, jardín infantil, los lagos y fuentes, el anfiteatro, su concha acústica y su Terraza Gourmet.

Dirección: Av. Luis Barragán 505, colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, las estaciones más cercanas del Metro son Tacubaya de la Línea 9 y Observatorio de la Línea 1. De ahí, toma un camión con dirección a Contadero y baja en Parque La Mexicana. Finalmente, ubica la Plaza Mirador y que comience la aventura.

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