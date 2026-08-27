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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves que otorgará medidas de protección a Mónica Gámez Grijalva, luego de que la mujer denunciara públicamente haber sido seguida por un vehículo sospechoso en Hermosillo y manifestara temor por su seguridad.
A través de sus redes sociales, la Fiscalía señaló que Gámez Grijalva ya presentó una denuncia formal ante la institución, por lo que se iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos.
“Como parte de la atención brindada, la FGJES determinó otorgarle las medidas de protección conforme a los protocolos y disposiciones legales aplicables”, informó la dependencia.
La Fiscalía no detalló qué tipo de medidas fueron otorgadas ni proporcionó información sobre la identidad de las personas que presuntamente habrían realizado el seguimiento.
LL
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