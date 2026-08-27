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La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) invitó a la población capitalina al festival “Vivan los grandes corazones de plata”, que tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto para celebrar a las personas adultas mayores.
La cita es de 9:00 a 14:00 horas en las Canchas del Lago de la Ciudad Deportiva; el acceso será por la Puerta 6, ubicada sobre Río Piedad sin número, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. Como referencia de transporte público, el recinto se encuentra a unos pasos de la estación Metro Ciudad Deportiva de la Línea 9.
El festival contará con música en vivo a cargo de agrupaciones como Acerina, Teen Tops y la Sonora Dinamita; además, habrá una pista de baile y diversas actividades recreativas y sorpresas para los asistentes.
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