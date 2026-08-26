Los adultos mayores están reincorporándose al mercado laboral para complementar sus ingresos pese al aumento en los apoyos del gobierno, explicaron analistas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) halló que 6.8 millones de personas con 60 años y más estaban ocupadas entre abril y junio, 251 mil por arriba del mismo periodo de 2025.

Este grupo es el que ganó más fuerza laboral, seguido del rango de 50 a 59 años, con un alza de 230 mil personas, muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

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En cambio, se redujeron en 102 mil en el intervalo de 40 a 49 años y hubo una pérdida de 82 mil en mexicanos de 15 a 19 años, de la llamada Generación Z o Centennial.

“Este comportamiento sugiere una profunda distorsión generacional en el mercado laboral; la población de adultos mayores y adultos de mediana edad sostiene la mayor parte del crecimiento de la ocupación, mientras que el segmento de los más jóvenes (15 a 19 años) muestra una clara expulsión en el mercado laboral”, opinó la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

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“Este fenómeno indica que el mercado formal podría no estar captando a las nuevas generaciones debido a la precarización de las vacantes iniciales, obligando a los adultos mayores a mantenerse activos o reincorporarse a la ocupación para complementar sus ingresos pese al aumento en los apoyos gubernamentales”, comentó.

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Sin servicio de salud

El sondeo que el Inegi aplicó a 150 mil viviendas reveló que, de 6.8 millones de adultos mayores ocupados, 83% o 5.6 millones carecían de acceso a instituciones de salud.

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En los jóvenes de 15 a 19 años es peor, pues de 2.9 millones de personas ocupadas, 85% o 2.5 millones no tienen servicios de salud.

El investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, destacó que los jóvenes son los primeros en salir del mercado laboral cuando la economía no crece.

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