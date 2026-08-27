América se impuso (2-0) al Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup, pero al margen del resultado y de obtener el boleto a las semifinales, las Águilas sufrieron ante el conjunto de la MLS.

Constantes llegadas del cuadro estadounidense pusieron en aprietos a los azulcrema y en especial a Rodolfo Cota, quien tuvo otra soberbia exhibición bajo con grandes intervenciones y un penalti atajado.

Guillermo Almada, director técnico del América, habló tras el triunfo de las Águilas en Carson, California, y aceptó que le gustaría "sufrir menos" en los partidos.

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“Me gustaría sufrir menos, indudablemente. Vuelvo a insistir: nos ocupa tratar de mejorar esas distracciones. El penalti que le rebota en la mano cuando teníamos buena cantidad de jugadores en el área... Insisto, son cosas que debemos mejora. Me quedo contento con el volumen de juego y las oportunidades que llegaron poco", declaró el uruguayo.

Su próximo rival en la justa internacional serán los Rayados de Monterrey, y Almada ya sabe lo difícil que será el compromiso ante el conjunto dirigido por Matías Almeyda.

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América avanzó a las semifinales de la Leagues Cup / Foto: Club América

"Monterrey tiene una de las plantillas más ricas del futbol mexicano, con jerarquía, será un rival durísimo, pero tenemos nuestras armas. Va a ser un gran partido para aquellos que lo puedan observar”, mencionó el timonel azulcrema.

El regreso de Luis Ángel Malagón está muy cerca y eso será un "problema" que llena de tranquilidad a Guillermo Almada. Para el técnico uruguayo, cualquier arquero que esté en la portería cumplirá con el objetivo.

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“Bueno, cuando lo tengamos resolveré, Cota ha tenido un torneo excelente, (Fernando) Tapia también, en definitiva, están para eso y es cosa que nos complace mucho; tienen dedicación, entrenan bien, cuando esté (Luis Ángel) Malagón tendremos tres grandes arqueros que pueden actuar y tener el arco muy bien cubierto”, concluyó.