El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) deberá revisar, nuevamente, los requisitos de elegibilidad de los integrantes de la Dirección Estatal del PRD, que encabeza Alan Lobo Rodríguez.

Ayer el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) resolvió cinco juicios de la ciudadanía interpuestos por la diputada local Nora Arias en contra de tres acuerdos del Consejo General del IECM relacionados con el registro del PRD-CDMX.

El Tribunal determinó que los consejeros electorales locales no revisaron exhaustivamente los requisitos de elegibilidad de Alan Lobo Rodríguez, Karla López Celis, Sergio Iván Galindo Hernández, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Rocío Sánchez Pérez y Luz del Carmen Rocha Silva, quienes forman parte de los órganos de dirección del PRD-CDMX.

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En la sentencia se detalla que Alán Lobo Rodríguez es hijo del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román, lo que evidencia la injerencia de ese personaje en la vida interna del partido, “al imponer a su hijo como presidente del partido al cual renunció, sin que tenga trayectoria partidaria”.

Asimismo, se explica que Sergio Galindo Hernández se encuentra inhabilitado para ocupar algún cargo; Karla López Celis no está afiliada al PRD CDMX; mientras que Karla López Celis y Polimnia Romana Sierra Bárcena están denunciadas por el delito de despojo.

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Por lo anterior, el TECDMX pidió al Consejo General del IECM emitir la o las determinaciones que estime conducentes a fin de pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las personas integrantes de los órganos partidistas.

Al respecto, Polimnia Romana Sierra, secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos, dejó claro que esta sentencia no significa la restitución de Nora Arias en la presidencia del PRD-CDMX.

“Hay una pregunta que Nora Arias debe responder: ¿Quiere defender al PRD CDMX o, como ya no puede controlarlo, quiere desaparecerlo? Hay una estrategia de Estado orquestada por César Cravioto para desaparecer al PRD-CDMX y utilizan a Nora Arias para este fin. Cravioto presiona a magistrados y consejeros porque no quieren que el PRD exista en la Ciudad”, expuso.

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Precisó que impugnarán esta resolución, y lamentó que estos juicios sirvan de pretexto para seguirles reteniendo sus prerrogativas. “Nos están matando de hambre”.

mahc/LL