[Publicidad]
Tras la detención de Edgar “N” y Alejandro “N”, profesores de la academia “Más Preparación” por suplantar a aspirantes en el examen de admisión a la UNAM, las oficinas y planteles de esta academia amanecieron cerrados.
En un recorrido, se constató que los planteles no están abiertos y no se ofrece ningún tipo de información.
En las oficinas centrales de la academia ubicadas en Av. Wilfrido Massieu 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero, alumnos y padres de familia se han presentado para exigir que se les regrese el dinero pagado.
Lee también ¿Qué es la academia "Más Preparación"?; así operaban los detenidos por fraude en examen de la UNAM
"No van a regresar, eran lacras"
Un trabajador de limpieza que ayudaba a los dueños de la academia a sacar su basura asegura que nadie ha regresado a las oficinas.
"No van a abrir, están en el bote. Eran lacras, a mi me quedaron a deber mil varos por sacarles la basura. Yo creo que no van a regresar”, expresó.
[Publicidad]
Mientras que en el plantel Lindavista, trabajadores que se encontraban dentro del local se dedican a colocar tablas de polietileno para evitar que se mire dentro de las instalaciones, pero evitan dar algún tipo de información.
Partido "Somos" muestra nueva imagen tras fallo del Tribunal Electoral; presenta identidad ante el INE
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
"Canadá se retiró, teníamos un acuerdo": secretario de Comercio de EU; decisión de Ottawa en negociación comercial es "política", dice
Metrópoli
Entregan apoyo a mujeres del programa “Capital Semilla”; 25 mil pesos para que emprendan sus negocios
Metrópoli
Metro espera mayor afluencia por regreso a clases; prepara trenes y operativo de seguridad
Estados
Refuerzan operativo en Escuinapa, Sinaloa ante reportes de enfrentamientos; autoridades piden atender indicaciones