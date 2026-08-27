Nación | 27-08-26 | 13:16 |

Tras la de Edgar “N” y Alejandro “N”, profesores de la academia “Más Preparación” por suplantar a aspirantes en el , las oficinas y planteles de esta academia amanecieron cerrados.

En un recorrido, se constató que los no están abiertos y no se ofrece ningún tipo de información.

En las oficinas centrales de la academia ubicadas en Av. Wilfrido Massieu 684, en la alcaldía Gustavo A. Madero, alumnos y padres de familia se han presentado para exigir que se les regrese el dinero pagado.

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Cierran sedes de la academia "Más Preparación", ligada de detenidos por trampa en examen de la UNAM (27/08/2026). Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL
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"No van a regresar, eran lacras"

Un trabajador de limpieza que ayudaba a los dueños de la academia a sacar su basura asegura que nadie ha regresado a las oficinas.

"No van a abrir, están en el bote. Eran lacras, a mi me quedaron a deber mil varos por sacarles la basura. Yo creo que no van a regresar”, expresó.

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Mientras que en el plantel Lindavista, trabajadores que se encontraban dentro del local se dedican a colocar tablas de polietileno para evitar que se mire dentro de las instalaciones, pero evitan dar algún tipo de información.

nro/apr

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