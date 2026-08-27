La noche de este jueves 27 de agosto, el cielo de la Ciudad de México alberga un eclipse parcial profundo de Luna, evento sideral proyectado con una duración aproximada de dos horas en su etapa de mayor visibilidad.

De acuerdo con información especializada de la revista científica National Geographic, durante el punto de máxima alineación cerca del 96.2 % de la superficie visible del satélite ingresa en la umbra terrestre (la zona de sombra más densa proyectada por el planeta). Esta cobertura casi total genera un efecto de refracción de la luz solar a través de la atmósfera, otorgando una tonalidad cobriza sobre la superficie lunar.

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Fases y horarios para el seguimiento del eclipse en el tiempo del centro de México

Los datos publicados por la plataforma de observación astronómica Star Walk establecen los instantes clave para dar seguimiento al fenómeno astronómico durante la noche y madrugada:

Inicio de la fase penumbral (19:23 horas): El astro ingresa paulatinamente en la penumbra de la Tierra.

El astro ingresa en la penumbra de la Tierra. Comienzo del eclipse parcial (20:33 horas): La sombra umbral resulta claramente perceptible a simple vista sobre el disco lunar.

La sombra umbral resulta perceptible a simple vista sobre el disco lunar. Punto máximo del eclipse (22:12 horas): Instante de mayor ocultamiento donde se intensifica el tono rojizo (con una magnitud de 0.96 registrada por la enciclopedia científica In-The-Sky ).

Instante de mayor donde se intensifica el tono rojizo (con una magnitud de 0.96 registrada por la enciclopedia científica ). Finalización del eclipse parcial (23:51 horas): La Luna abandona de forma progresiva la sombra umbral.

La Luna abandona de forma la sombra umbral. Conclusión de la fase penumbral (01:01 horas del viernes 28 de agosto): Cierre definitivo del tránsito sideral.

Esta imagen compuesta creada el 31 de enero de 2018 muestra la luna durante un eclipse lunar conocido como la "súper luna de sangre azul" en Tokio (Foto: AFP)

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Pronóstico del clima por alcaldías durante el fenómeno astronómico

De acuerdo con las predicciones meteorológicas del portal especializado Meteored México y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el desplazamiento de la Onda Tropical número 32 ocasiona intervalos de chubascos y cielo mayormente nublado en la cuenca del Valle de México durante las horas del evento.

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Las condiciones para la observación directa varían según la demarcación territorial:

Alcaldías del poniente y sur (Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta): Reportan una alta probabilidad de lluvias dispersas con cielo cubierto hasta las 23:00 horas, lo que dificulta la visibilidad de la fase inicial y el punto máximo.

Reportan una alta probabilidad de dispersas con cielo cubierto hasta las 23:00 horas, lo que dificulta la visibilidad de la fase inicial y el punto máximo. Alcaldías del centro y oriente (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa): Mantienen una nubosidad parcial con lapsos de aclaramiento entre las 21:30 y las 23:00 horas, abriendo ventanas temporales para apreciar la sombra umbral.

Mantienen una nubosidad parcial con lapsos de aclaramiento entre las 21:30 y las 23:00 horas, abriendo ventanas para apreciar la sombra umbral. Alcaldías del norte (Gustavo A. Madero y Azcapotzalco): Presentan menor probabilidad de lluvia hacia el final de la noche, ofreciendo las mejores condiciones de la capital para observar el cierre de la fase parcial.

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