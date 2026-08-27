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La Secretaría del Medio Ambiente de la (Sedema) invitó a la población de la Ciudad de Tijuana a asistir al Concurso de Desespinado de Nopal, que se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, a partir de las 13:00 horas, en el Monumento a la Revolución, como parte de las actividades de la Feria del Nopal 2026.
En el evento, la ciudadanía podrá ser testigo de la competencia que pondrá a prueba la rapidez, habilidad y precisión de las personas dedicadas al desespinado de nopal, una actividad estrechamente relacionada con la tradición productiva y gastronómica de la capital.
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Durante el concurso, las y los participantes deberán desespinar 30 piezas de nopal en el menor tiempo posible, cuidando la calidad de su trabajo y procurando generar la menor cantidad de merma. Después de las rondas eliminatorias, las 10 personas con las mejores evaluaciones avanzarán a la gran final.
Además de disfrutar y animar esta competencia, las y los asistentes podrán acercarse a una de las actividades que forman parte de los saberes y prácticas productivas vinculadas con el nopal en la capital.
La Sedema, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), invitó a las y los capitalinos a asistir y conocer de cerca las habilidades de las personas que mantienen viva esta práctica tradicional, así como a disfrutar de las actividades, talleres y conciertos de la Feria del Nopal 2026.
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dmrr/cr
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