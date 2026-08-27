Metrópoli | 27-08-26 | 15:12 |

La Secretaría del Medio Ambiente de la (Sedema) invitó a la población de la Ciudad de Tijuana a asistir al Concurso de Desespinado de Nopal, que se llevará a cabo este , a partir de las 13:00 horas, en el Monumento a la Revolución, como parte de las actividades de la Feria del Nopal 2026.

En el evento, la ciudadanía podrá ser testigo de la competencia que de las personas dedicadas al desespinado de nopal, una actividad estrechamente relacionada con la tradición productiva y gastronómica de la capital.

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Durante el concurso, las y los participantes deberán desespinar 30 piezas de nopal en el menor tiempo posible, cuidando la calidad de su trabajo y procurando generar la menor cantidad de merma. Después de las rondas eliminatorias, las 10 personas con las mejores evaluaciones avanzarán a la gran final.

Además de disfrutar y animar esta competencia, las y los asistentes podrán acercarse a una de las actividades que forman parte de los saberes y prácticas productivas vinculadas con el nopal en la capital.

La Sedema, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (), invitó a las y los capitalinos a asistir y conocer de cerca las habilidades de las personas que mantienen viva esta práctica tradicional, así como a disfrutar de las actividades, talleres y conciertos de la Feria del Nopal 2026.

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dmrr/cr

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